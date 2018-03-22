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01:51 (мск), источник: Известия

Правительство готовит новые меры поддержки женщин

Кабмин РФ утвердил план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.

Источник: РИА "Новости"

Данное распоряжение, копия которого есть у «Известий», подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым.

По итогам реализации стратегии будут в том числе созданы условия для сокращения разницы в доходах мужчин и женщин, а также для увеличения числа женщин-чиновников и политиков, снижения уровня насилия.

Кроме того, будет пересмотрен список «неженских» профессий и рассмотрены варианты смягчения наказаний для женщин за незначительные преступления.

Контроль за реализацией плана мероприятий возложен на Минтруд. Ведомство ежемесячно будет отчитываться правительству.

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12 марта© Ньюстюб
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