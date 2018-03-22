Правительство готовит новые меры поддержки женщин

Источник: РИА "Новости"

Данное распоряжение, копия которого есть у «Известий», подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым.

По итогам реализации стратегии будут в том числе созданы условия для сокращения разницы в доходах мужчин и женщин, а также для увеличения числа женщин-чиновников и политиков, снижения уровня насилия.

Кроме того, будет пересмотрен список «неженских» профессий и рассмотрены варианты смягчения наказаний для женщин за незначительные преступления.