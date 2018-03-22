Пушкина одобрила действия РБК и «Коммерсанта» по ситуации вокруг Слуцкого

РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике в отношении Слуцкого, сообщила пресс-служба холдинга в среду. «Коммерсант» заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов.
«Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Её надо решать с помощью законодательства. Это мое мнение. Сделаю все, что от меня зависит», — заявила РИА Новости Пушкина.
В среду глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах.
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