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03:21 (мск), источник: РИА Новости

Пушкина одобрила действия РБК и «Коммерсанта» по ситуации вокруг Слуцкого

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России» и телеведущая Оксана Пушкина заявила, что одобряет действия РБК и «Коммерсанта» в связи с ситуацией вокруг главы комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого.

Источник: РИА Новости

РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике в отношении Слуцкого, сообщила пресс-служба холдинга в среду. «Коммерсант» заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов.

«Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Её надо решать с помощью законодательства. Это мое мнение. Сделаю все, что от меня зависит», — заявила РИА Новости Пушкина.

В среду глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах.

Комиссия по этике обвинила журналисток, что они спланировали обвинения против Слуцкого
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21 марта© Ньюстюб
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