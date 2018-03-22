США выделят 200 миллионов долларов на военную помощь Украине

Средства выделяются Пентагону в координации с госдепартаментом на расходы, включающие «летальное оружие оборонительного характера», обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.

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При этом накладываются определенные ограничения — например, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.