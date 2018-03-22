В США выделят средства на «противостояние российскому влиянию»

Источник: AP 2018

«Не менее 250 миллионов долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО», — говорится в проекте бюджета.

Кроме того, эти средства пойдут на «программы по укреплению демократии в России».

Конгресс также продлевает запрет на оказание финансовой помощи РФ, сотрудничество Пентагона с «Рособоронэкспортом» и накладывает ограничения на другие статьи сотрудничества с Россией.