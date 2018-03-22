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08:27 (мск), источник: РИА Новости

В США выделят средства на «противостояние российскому влиянию»

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Конгресс США намерен выделить 250 миллионов долларов на «противостояние российскому влиянию», говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе.

Источник: AP 2018

«Не менее 250 миллионов долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО», — говорится в проекте бюджета.

Кроме того, эти средства пойдут на «программы по укреплению демократии в России».

Конгресс также продлевает запрет на оказание финансовой помощи РФ, сотрудничество Пентагона с «Рособоронэкспортом» и накладывает ограничения на другие статьи сотрудничества с Россией.

У обеих палат конгресса есть время до конца пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.

США выделяют четверть миллиарда долларов на борьбу с российским влиянием
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08:12 (мск)© Ньюстюб
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