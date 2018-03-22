В США выделят средства на «противостояние российскому влиянию»
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Конгресс США намерен выделить 250 миллионов долларов на «противостояние российскому влиянию», говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.