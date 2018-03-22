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06:53 (мск), источник: Om1.ru

Бурков считает, что омичи голосовали за Грудинина из-за обилия рекламы

По мнению врио губернатора кандидат от КПРФ вел кампанию «дорого-богато».

Врио губернатора Омской области Александр Бурков в интервью на телеканале «Россия24» поделился своим мнением о том, почему кандидат от КПРФ на выборах президента в Омске набрал больше 20% голосов. Омск стал пятым регионом в стране по количеству голосов в поддержку Павла Грудинина. По словам Буркова, успех Грудинина в Омске объясняется обилием рекламы.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

 — Грудинин вложил много средств в проведение кампании. У него билбордов и листовок было больше, чем у Владимира Владимировича (Путина — прим.ред.). И вообще кампанию Грудинин «вел дорого-богато».

Добавим, что в Омске на улицах было размещено 42 билборда с призывом голосовать за кандидата от КПРФ.

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