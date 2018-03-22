Бурков считает, что омичи голосовали за Грудинина из-за обилия рекламы
По мнению врио губернатора кандидат от КПРФ вел кампанию «дорого-богато».
По мнению врио губернатора кандидат от КПРФ вел кампанию «дорого-богато».
Врио губернатора Омской области Александр Бурков в интервью на телеканале «Россия24» поделился своим мнением о том, почему кандидат от КПРФ на выборах президента в Омске набрал больше 20% голосов. Омск стал пятым регионом в стране по количеству голосов в поддержку Павла Грудинина. По словам Буркова, успех Грудинина в Омске объясняется обилием рекламы.
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Грудинин вложил много средств в проведение кампании. У него билбордов и листовок было больше, чем у Владимира Владимировича (Путина — прим.ред.). И вообще кампанию Грудинин «вел дорого-богато».
Добавим, что в Омске на улицах было размещено 42 билборда с призывом голосовать за кандидата от КПРФ.
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