Бурков считает, что омичи голосовали за Грудинина из-за обилия рекламы

Врио губернатора Омской области Александр Бурков в интервью на телеканале «Россия24» поделился своим мнением о том, почему кандидат от КПРФ на выборах президента в Омске набрал больше 20% голосов. Омск стал пятым регионом в стране по количеству голосов в поддержку Павла Грудинина. По словам Буркова, успех Грудинина в Омске объясняется обилием рекламы.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Грудинин вложил много средств в проведение кампании. У него билбордов и листовок было больше, чем у Владимира Владимировича (Путина — прим.ред.). И вообще кампанию Грудинин «вел дорого-богато».