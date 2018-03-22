Александр Усс призвал обеспечить жизнеспособность всех предложений по развитию края

Источник: НИА Красноярск

Александр Усс детально рассказал депутатам о поручениях Владимира Путина членам правительства России, сделанных после проведения совещаний в столице региона, а также о распоряжениях главы государства в ответ на предложения краевого руководства по самым актуальным задачам, стоящим перед регионом.

Отметим, документы с резолюциями Владимира Путина продолжают поступать в Красноярск. 17 марта президент утвердил список поручений, касающихся подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. В частности, речь идет о выделении из федерального бюджета дополнительных 1,2 млрд рублей на благоустройство территории, ремонты и дооснащение общежитий Сибирского федерального университета, модернизацию инженерных коммуникаций Деревни Универсиады.

Исторической для столицы края и других промышленных городов России может стать разработка комплексного плана по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов в атмосферный воздух, отметил Александр Усс. Этим, по поручению Владимира Путина, начали заниматься правительства России и края совместно с Росприроднадзором и крупными промышленными компаниями.

В Красноярске будет отработана модель экологического оздоровления крупных агломераций страны. По масштабности разрабатываемый план мероприятий можно сравнить с Универсиадой, уверен врио Губернатора.

Председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов сказал, что краевой парламент настроен на серьезную работу, связанную с реализацией всех перспективных проектов. Он также отметил, что такие впечатляющие результаты не появились бы без качественной подготовки визита президента в Красноярск при непосредственном участии врио Губернатора и без его личных инициатив.