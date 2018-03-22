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08:24 (мск), источник: Вести - Красноярск

В крайизбиркоме подвели итоги президентских выборов в регионе

22 марта утренним рейсом в Москву отправлен итоговый протокол голосования в Красноярском крае. Документ подписан накануне почти в 10 вечера, как только были получены оригиналы документов из Байкита — это один из самых дальних избирательных участков края.

Источник: Вести - Красноярск

Итак, за Владимира Жириновского проголосовали более 7% избирателей, это 93.628 человек. За Павла Грудинина — 161.925 жителей края, более 12%. Владимир Путин набрал 941.151 голос, это больше 74% голосов.

«Важно, что все цифры пришли, поскольку мы обязаны подвести итоги до 22 числа. Как известно, у нас на северах бывает нелётная погода, тем не менее, все комиссии привезли нам первые экземпляры своих протоколов. Сейчас центральная избирательная комиссия на основе протоколов, поступивших из всех субъектов РФ, подведёт итоги по стране», — пояснил председатель крайизбиркома Алексей Подушкин.





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