В крайизбиркоме подвели итоги президентских выборов в регионе
22 марта утренним рейсом в Москву отправлен итоговый протокол голосования в Красноярском крае. Документ подписан накануне почти в 10 вечера, как только были получены оригиналы документов из Байкита — это один из самых дальних избирательных участков края.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.