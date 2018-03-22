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08:29 (мск), источник: Sputnik.by

Визит Лукашенко в Грузию: планы и ожидания

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Грузию, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

В ходе поездки глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили. Основной их темой будет развитие торгово-экономического сотрудничества.

Выйти на 200 миллионов долларов

Подготовка визита Александра Лукашенко в Грузию ведется больше полугода. Основные планы поездки были оговорены еще в ноябре 2017 года, когда в Минск приезжал глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Среди реальных перспектив двустороннего сотрудничества Александр Лукашенко назвал тогда выход на 200 миллионов долларов белорусско-грузинского товарооборота.

«Цель, которую мы определили по достижению двухсот миллионов долларов товарооборота между двумя странами, вполне реальна и уже осязаема. Половину примерно мы будем иметь в этом году, но, конечно, надо серьезно работать», — сказал Александр Лукашенко на встрече с грузинским парламентарием.

Сотрудничество в цифрах

Взаимный товарооборот Беларуси и Грузии по итогам 2017 года достиг отметки в 93,5 миллиона долларов в США, что составило 126,5% к уровню 2016 года. Основная доля приходится на экспорт — более 73 миллионов, импорт составляет почти 20 миллионов долларов.

Сейчас в Грузии действуют 15 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий.

В Беларуси работают 19 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 13 совместных.

Бизнес-форум и альтернативные пути

В эти дни в Тбилиси проходят дни Минска и грузинско-белорусский бизнес-форум. Представители бизнеса, различных министерств, органов власти могут вживую обсудить все вопросы сотрудничества, заключить договоры и соглашения.

Среди важнейших вопросов форума — расширение ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитие производственной кооперации, создание совместных предприятий, взаимодействие в науке, образовании и медицине, сферах транспорта и логистики, реализации инфраструктурных проектов.

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Как один из вариантов активизации товраооборота между Беларусью и Грузией рассматриваются возможности альтернативных маршрутов доставки товаров. Основная артерия сейчас — это Военно-грузинская дорога, перевал через Кавказский хребет. Но на ней есть достаточно опасные участки из-за схода лавин. Среди альтернативных путей рассматривается возможность поставки грузов через порты Одессы грузинские морские порты. Правда, пока стороны не могут согласовать тарифы.

Спецкомпания по поставкам

Накануне визита главы государства в Грузию отправился заместитель премьер-министра Михаил Русый. Он сообщил, что для организации поставок грузинских товаров в Беларусь создается спецкомпания. В республику будут напрямую поставляться вина, сухофрукты, виноград и другие натуральные продукты питания.

Он также отметил, что этим номенклатура товаров не ограничится: компания будет везти в республику практически все товары, которые производятся в стране.

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