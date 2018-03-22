Визит Лукашенко в Грузию: планы и ожидания
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Грузию, сообщает
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Грузию, сообщает
В ходе поездки глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили. Основной их темой будет развитие
Выйти на 200 миллионов долларов
Подготовка визита Александра Лукашенко в Грузию ведется больше полугода. Основные планы поездки были оговорены еще в ноябре 2017 года, когда в Минск приезжал глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
Среди реальных перспектив двустороннего сотрудничества Александр Лукашенко назвал тогда выход на 200 миллионов долларов
«Цель, которую мы определили по достижению двухсот миллионов долларов товарооборота между двумя странами, вполне реальна и уже осязаема. Половину примерно мы будем иметь в этом году, но, конечно, надо серьезно работать», — сказал Александр Лукашенко на встрече с грузинским парламентарием.
Сотрудничество в цифрах
Взаимный товарооборот Беларуси и Грузии по итогам 2017 года достиг отметки в 93,5 миллиона долларов в США, что составило 126,5% к уровню 2016 года. Основная доля приходится на экспорт — более 73 миллионов, импорт составляет почти 20 миллионов долларов.
В Беларуси работают 19 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 13 совместных.
В эти дни в Тбилиси проходят дни Минска и
Среди важнейших вопросов форума — расширение ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитие производственной кооперации, создание совместных предприятий, взаимодействие в науке, образовании и медицине, сферах транспорта и логистики, реализации инфраструктурных проектов.
Как один из вариантов активизации товраооборота между Беларусью и Грузией рассматриваются возможности альтернативных маршрутов доставки товаров. Основная артерия сейчас — это
Спецкомпания по поставкам
Накануне визита главы государства в Грузию отправился заместитель
Он также отметил, что этим номенклатура товаров не ограничится: компания будет везти в республику практически все товары, которые производятся в стране.
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