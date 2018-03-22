Елецкая объяснила, почему выбрала себе в перзамы директора гимназии

«Я считаю своим достижением назначение первого заместителя Ларисы Ефимовой, мы знакомы давно. Я выбирала человека, который имеет положительную инновационную практику управления, -пояснила Елецкая. -Я дважды играю роль в ее судьбе: первый раз я ее назначала директором гимназии 140, теперь вот первым замом. Эта гимназия, благодаря ей, входит в топы федеральных образовательных учреждений. Она как руководитель школы победила в конкурсе «Лидер в образовании». Это было непросто. Лариса Геннадьевна успешно прошла этот конкурсный путь и не «зазвездилась».