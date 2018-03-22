Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На складе в Запорожье обнаружили тонны человеческих останков
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
Кремль сделал заявление после слов о скором уходе Лаврова с поста
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
В Москве появятся «парящие дома»
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
09:45 (мск), источник: СуперОмск

Елецкая объяснила, почему выбрала себе в перзамы директора гимназии

В среду, 22 марта директор департамента образования Омска Инна Елецкая прокомментировала назначение своим первым заместителем директора гимназии № 140 Ларису Ефимову.

Глава ведомства заявила, что довольна этим назначением и ответила «СуперОмску» какими критериями руководствовалась при выборе.

«Я считаю своим достижением назначение первого заместителя Ларисы Ефимовой, мы знакомы давно. Я выбирала человека, который имеет положительную инновационную практику управления, -пояснила Елецкая. -Я дважды играю роль в ее судьбе: первый раз я ее назначала директором гимназии 140, теперь вот первым замом. Эта гимназия, благодаря ей, входит в топы федеральных образовательных учреждений. Она как руководитель школы победила в конкурсе «Лидер в образовании». Это было непросто. Лариса Геннадьевна успешно прошла этот конкурсный путь и не «зазвездилась».

Отметим, что Инна Елецкая назначена директором департамента образования Омска 29 января. До этого она работала замминистра образования региона. Новый директор гимназии № 140 пока не назначен.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Депутат Астафьев назвал школьного поставщика продуктов сомнительного качест
Большая часть больных туберкулезом омичей живет в городе
Конгресс США выделит $250 млн на борьбу с влиянием России
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
СМИ: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Посол рассказал, почему Москве не говорят о состоянии Скрипаля
Сотрудника ФСБ обвиняют в покушении на мошенничество и взятке
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за яркий макияж Пользователи Сети считают, что обилие мейк-апа лишь портит Ариадну.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь