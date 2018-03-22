Елецкая объяснила, почему выбрала себе в перзамы директора гимназии
В среду, 22 марта директор департамента образования Омска Инна Елецкая прокомментировала назначение своим первым заместителем директора гимназии № 140 Ларису Ефимову.
В среду, 22 марта директор департамента образования Омска Инна Елецкая прокомментировала назначение своим первым заместителем директора гимназии № 140 Ларису Ефимову.
Глава ведомства заявила, что довольна этим назначением и ответила «СуперОмску» какими критериями руководствовалась при выборе.
«Я считаю своим достижением назначение первого заместителя Ларисы Ефимовой, мы знакомы давно. Я выбирала человека, который имеет положительную инновационную практику управления, -пояснила Елецкая. -Я дважды играю роль в ее судьбе: первый раз я ее назначала директором гимназии 140, теперь вот первым замом. Эта гимназия, благодаря ей, входит в топы федеральных образовательных учреждений. Она как руководитель школы победила в конкурсе «Лидер в образовании». Это было непросто. Лариса Геннадьевна успешно прошла этот конкурсный путь и не «зазвездилась».
Отметим, что Инна Елецкая назначена директором департамента образования Омска 29 января. До этого она работала замминистра образования региона. Новый директор гимназии № 140 пока не назначен.
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