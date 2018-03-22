Волгоградская облдума рассмотрит вопрос о переводе стрелок на следующем заседании

— На референдуме 18 марта более 687 тысяч избирателей проголосовали за переход в другой часовой пояс, — отметил председатель ИКВО Виктор Черячукин. — Принято решение о переводе Волгоградской области из второй часовой зоны в третью (МСК +1).

Протокол поступил на подпись губернатору и в областную Думу. Как сообщает «КП-Волгоград», документ передали в профильный комитет регионального парламента, который должен подготовить соответствующее постановление.