Волгоградская облдума рассмотрит вопрос о переводе стрелок на следующем заседании
Волгоградская областная Дума на очередном заседании 22 марта заслушала отчет председателя Облизбиркома о результатах первого в новейшей истории региона референдума.
Волгоградская областная Дума на очередном заседании 22 марта заслушала отчет председателя Облизбиркома о результатах первого в новейшей истории региона референдума.
— На референдуме 18 марта более 687 тысяч избирателей проголосовали за переход в другой часовой пояс, — отметил председатель ИКВО Виктор Черячукин. — Принято решение о переводе Волгоградской области из второй часовой зоны в третью (МСК +1).
Протокол поступил на подпись губернатору и в областную Думу. Как сообщает «КП-Волгоград», документ передали в профильный комитет регионального парламента, который должен подготовить соответствующее постановление.
— Комитет рассмотрит вопрос и на следующем заседании мы включим его в повестку и рассмотрим. Решение областного референдума обязательно к исполнению, — прокомментировал председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов.
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