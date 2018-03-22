Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Натали показала подросшего сына
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Эксперт о том, что будет с Россией если Скрипаль умрет
СМИ: Киевляне массово покидают город
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Максим Фадеев, Сергей Жуков: мужчины тоже худеют
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
10Луминале-2018
11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградская облдума рассмотрит вопрос о переводе стрелок на следующем заседании

Волгоградская областная Дума на очередном заседании 22 марта заслушала отчет председателя Облизбиркома о результатах первого в новейшей истории региона референдума.

— На референдуме 18 марта более 687 тысяч избирателей проголосовали за переход в другой часовой пояс, — отметил председатель ИКВО Виктор Черячукин. — Принято решение о переводе Волгоградской области из второй часовой зоны в третью (МСК +1).

Протокол поступил на подпись губернатору и в областную Думу. Как сообщает «КП-Волгоград», документ передали в профильный комитет регионального парламента, который должен подготовить соответствующее постановление.

— Комитет рассмотрит вопрос и на следующем заседании мы включим его в повестку и рассмотрим. Решение областного референдума обязательно к исполнению, — прокомментировал председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Зима после +20: В Крыму весенние цветы засыпало снегом
Выборы сплотили россиян вокруг Путина
Мэй намерена добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
Forbes назвал самые надежные банки в России
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Дворкович не исключил повышения подоходного налога
Чемпионка ОИ Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ
Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь