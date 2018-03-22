Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU.
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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU.
«Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля», — сказал Медведев в ходе заседания правительства РФ в четверг.
Он отметил, что такая индексация осуществляется ежегодно.
«В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей. Индексация коснется приблизительно 4 млн человек», — сказал премьер.
Он отметил, что также будут повышены некоторые другие выплаты, касающиеся отдельных категорий пенсионеров.
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