Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля

Источник: РИА "Новости"

«Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля», — сказал Медведев в ходе заседания правительства РФ в четверг.

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Он отметил, что такая индексация осуществляется ежегодно.

«В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей. Индексация коснется приблизительно 4 млн человек», — сказал премьер.