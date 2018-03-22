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13:02 (мск), источник: Интерфакс

Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля 2018 года, она коснется 4 млн человек.

Источник: РИА "Новости"

«Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля», — сказал Медведев в ходе заседания правительства РФ в четверг.

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Он отметил, что такая индексация осуществляется ежегодно.

«В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей. Индексация коснется приблизительно 4 млн человек», — сказал премьер.

Он отметил, что также будут повышены некоторые другие выплаты, касающиеся отдельных категорий пенсионеров.

2 комментарияк этой статье
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