Два депутата гордумы Краснодара досрочно лишены мандатов
22 марта депутаты городской Думы досрочно прекратили полномочия Сергея Суслова и Георгия Стрельникова.
22 марта депутаты городской Думы досрочно прекратили полномочия Сергея Суслова и Георгия Стрельникова.
Решение принято по результатам тайного голосования на основании представления губернатора Кубани.
«В связи с тем, что в отношении Георгия Стрельникова и Сергея Суслова выявлены факты предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы, на заседание Думы выносится вопрос о досрочном прекращении их полномочий в качестве депутатов городской Думы шестого созыва», — сказал секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Городской думы Краснодара Михаил Жилин.
Георгий Стрельников не присутствовал на заседании, Сергей Суслов взял слово и заявил, что в случае лишения его полномочий он обжалует решение в суде и уже подал жалобу в прокуратуру.
За досрочное прекращение полномочий Стрельникова и Суслова проголосовали 38 депутатов, один был против, двое воздержались. Счетная комиссия не обнаружила недействительных бюллетеней.
Георгий Стрельников, ассистент кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета, был депутатом гордумы Краснодара 3, 4, 5 и 6-го созывов. Сергей Суслов, подполковник запаса Вооруженных Сил РФ, был депутатом городской думы 6-го созыва.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.