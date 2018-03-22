​Два депутата гордумы Краснодара досрочно лишены мандатов

Решение принято по результатам тайного голосования на основании представления губернатора Кубани.

«В связи с тем, что в отношении Георгия Стрельникова и Сергея Суслова выявлены факты предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы, на заседание Думы выносится вопрос о досрочном прекращении их полномочий в качестве депутатов городской Думы шестого созыва», — сказал секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Городской думы Краснодара Михаил Жилин.

Георгий Стрельников не присутствовал на заседании, Сергей Суслов взял слово и заявил, что в случае лишения его полномочий он обжалует решение в суде и уже подал жалобу в прокуратуру.

За досрочное прекращение полномочий Стрельникова и Суслова проголосовали 38 депутатов, один был против, двое воздержались. Счетная комиссия не обнаружила недействительных бюллетеней.