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13:08 (мск), источник: Югополис

​Два депутата гордумы Краснодара досрочно лишены мандатов

22 марта депутаты городской Думы досрочно прекратили полномочия Сергея Суслова и Георгия Стрельникова.

Решение принято по результатам тайного голосования на основании представления губернатора Кубани.

«В связи с тем, что в отношении Георгия Стрельникова и Сергея Суслова выявлены факты предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы, на заседание Думы выносится вопрос о досрочном прекращении их полномочий в качестве депутатов городской Думы шестого созыва», — сказал секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Городской думы Краснодара Михаил Жилин.

Георгий Стрельников не присутствовал на заседании, Сергей Суслов взял слово и заявил, что в случае лишения его полномочий он обжалует решение в суде и уже подал жалобу в прокуратуру.

За досрочное прекращение полномочий Стрельникова и Суслова проголосовали 38 депутатов, один был против, двое воздержались. Счетная комиссия не обнаружила недействительных бюллетеней.

Георгий Стрельников, ассистент кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета, был депутатом гордумы Краснодара 3, 4, 5 и 6-го созывов. Сергей Суслов, подполковник запаса Вооруженных Сил РФ, был депутатом городской думы 6-го созыва.

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