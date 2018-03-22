Москва оценила потенциал отношений между Молдовой и Россией
КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел России отметило важность активизации отношений с Молдовой, сообщает РИА Новости.
КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел России отметило важность активизации отношений с Молдовой, сообщает РИА Новости.
«Заинтересованный обмен мнениями был сфокусирован на состоянии и перспективах
Как отметили в МИД, отдельной темой дискуссий в Кишиневе, и затем в Тирасполе, стало приднестровское урегулирование.
«Подтверждена готовность России в качестве
В ведомстве также сообщили, что в ходе визита Карасина подчеркивалась контрпродуктивность призывов на международных площадках, включая ООН, к выводу российских военных с территории Молдовы.
«Это ведет лишь к обострению ситуации и затрудняет диалог по приднестровскому урегулированию», — сообщили в МИД РФ.
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