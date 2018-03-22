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14:29 (мск), источник: Sputnik.md

Москва оценила потенциал отношений между Молдовой и Россией

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел России отметило важность активизации отношений с Молдовой, сообщает РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

«Заинтересованный обмен мнениями был сфокусирован на состоянии и перспективах российско-молдавских отношений. Их нынешнее состояние не отвечает имеющемуся потенциалу и требует совместных действий по оздоровлению и активизации. Диалог на высшем уровне создает для этого необходимые условия. Были обсуждены конкретные шаги в этом направлении», — говорится в комментарии МИД России по итогам поездки замглавы МИД России Григория Карасина, который провел встречи с премьером Павлом Филипом, а также с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.

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Как отметили в МИД, отдельной темой дискуссий в Кишиневе, и затем в Тирасполе, стало приднестровское урегулирование.

«Подтверждена готовность России в качестве страны-гаранта и посредника в переговорном процессе содействовать продвижению диалога между Кишиневом и Тирасполем. С российской стороны было высказано убеждение, что решением приднестровской проблемы может стать только продуманный и взвешенный компромисс, выработанный самими сторонами при содействии международных посредников. В этой связи стороны подчеркнули необходимость ритмичной и последовательной работы формата “5+2”, а также неукоснительного выполнения достигнутых сторонами в ноябре 2017 года практических договоренностей», — добавили в МИД РФ.

В ведомстве также сообщили, что в ходе визита Карасина подчеркивалась контрпродуктивность призывов на международных площадках, включая ООН, к выводу российских военных с территории Молдовы.

«Это ведет лишь к обострению ситуации и затрудняет диалог по приднестровскому урегулированию», — сообщили в МИД РФ.

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