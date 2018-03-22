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14:48 (мск), источник: Интерфакс

Глава Башкирии подверг критике работу учреждений здравоохранения в связи с высокой смертностью

Уфа. 22 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Глава Башкирии Рустэм Хамитов выразил недовольство высокими показателями смертности населения от различных заболеваний и призвал медиков работать над ее снижением.

Источник: РИА "Новости"

«Я призываю медицинскую общественность работать над снижением смертности, особенно младенческой. Показатель младенческой смертности в 2017 году позорно высок», — сказал Р. Хамитов на заседании Госсобрания-Курултая в четверг.

«Вводим перинатальные центры, ремонтируем детские учреждения здравоохранения, повышаем заработную плату, а отдачи нет. Почему? Главные врачи, почему не работаете, почему перекладываете эти темы на плечи правительства? Работайте, у вас есть все возможности для того, чтобы получать цивилизованные результаты», — отметил он.

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Р. Хамитов подчеркнул, что он и «коллеги в правительстве сделают все возможное», но в то же время от медиков будут требовать «большей отдачи, внимания к людям, просветительской работы, пропаганды здорового образа жизни».

Также глава республики подверг критике неудовлетворительную работу с застройщиками, которая привела к появлению новых обманутых дольщиков.

«Этих людей (обманутых дольщиков — ИФ) уже не сотни, а тысячи. Привело к этому не только схлопывание, сужение рынка жилья, но, в том числе, и безответственность ряда должностных лиц, которые на стадии появления первых симптомов должны были реагировать соответствующем образом», — посетовал он.

Р. Хамитов потребовал от глав городов и районов немедленно «снять галстуки» и начать работу с дольщиками: проводить встречи, объяснять причины срыва сроков строительства объектов.

«Я обращаю внимание глав муниципалитетов, вы только на республику эту тему не перекладывайте, это ваша тема. Вы даете площадки, вы подписываете документы, вы работаете застройщиками, вы должны чувствовать, что происходит, а не ждать, когда люди начинают протестовать. Так не пойдет, займитесь этим делом немедленно», — подчеркнул он.

Как сообщалось, участники долевого строительства более десятка «долгостроев» 17 февраля провели в Уфе согласованный митинг, на котором потребовали от законодателей разработать закон, регулирующий порядок завершения строительства проблемных домов.

По данным Госстроя Башкирии на февраль 2018 года, из-за недобросовестности застройщиков имеются долгострои на территории 11 муниципалитетов. Наибольшее количество «проблемных» объектов находятся на территории Уфы (28) и Уфимского района (30) с общим количеством пострадавших граждан — 2 тыс. 871 и 1 тыс. 294 человек соответственно. Третью позицию занимает Стерлитамак с 15-ю проблемными объектами.

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