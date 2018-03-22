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14:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Начальником УФСИН по Воронежской области стал Алексей Гиричев

Врио заместителя директора ФСИН России Валерий Балан представил главе региона Александру Гусеву нового начальника УФСИН по Воронежской области — Алексея Гиричева.

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Встреча состоялась в четверг, 22 марта, сообщил пресс-центр облправительства. Александр Гусев пожелал новому начальнику регионального УФСИН успехов и обещал оказывать необходимую поддержку.

Валерий Балан отметил, что у Гиричева богатый профессиональный опыт. Он уроженец Воронежской области. Алексей Гиричев подчеркнул, что осознает степень возложенной на него ответственности и готов решать поставленные перед ведомством задачи во взаимодействии с коллективом.

Участники встречи обсудили планы работы регионального УФСИН — в частности, строительство служебного жилья в Воронеже для сотрудников управления.

В августе 2017 года Геннадий Казаков, возглавлявший УФСИН по Воронежской области с сентября 2015 года, перешел на аналогичную должность в Саратовскую область. Обязанности главы управления в Воронежской области временно исполнял заместитель начальника Вадим Лопатин. С 23 октября 2017 года врио начальника УФСИН по Воронежской области стал Виталий Черемушкин.

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