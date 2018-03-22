Начальником УФСИН по Воронежской области стал Алексей Гиричев

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Встреча состоялась в четверг, 22 марта, сообщил пресс-центр облправительства. Александр Гусев пожелал новому начальнику регионального УФСИН успехов и обещал оказывать необходимую поддержку.

Валерий Балан отметил, что у Гиричева богатый профессиональный опыт. Он уроженец Воронежской области. Алексей Гиричев подчеркнул, что осознает степень возложенной на него ответственности и готов решать поставленные перед ведомством задачи во взаимодействии с коллективом.

Участники встречи обсудили планы работы регионального УФСИН — в частности, строительство служебного жилья в Воронеже для сотрудников управления.