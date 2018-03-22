Начальником УФСИН по Воронежской области стал Алексей Гиричев
Врио заместителя директора ФСИН России Валерий Балан представил главе региона Александру Гусеву нового начальника УФСИН по Воронежской области — Алексея Гиричева.
Врио заместителя директора ФСИН России Валерий Балан представил главе региона Александру Гусеву нового начальника УФСИН по Воронежской области — Алексея Гиричева.
Встреча состоялась в четверг, 22 марта, сообщил
Валерий Балан отметил, что у Гиричева богатый профессиональный опыт. Он уроженец Воронежской области. Алексей Гиричев подчеркнул, что осознает степень возложенной на него ответственности и готов решать поставленные перед ведомством задачи во взаимодействии с коллективом.
Участники встречи обсудили планы работы регионального УФСИН — в частности, строительство служебного жилья в Воронеже для сотрудников управления.
В августе 2017 года Геннадий Казаков, возглавлявший УФСИН по Воронежской области с сентября 2015 года, перешел на аналогичную должность в Саратовскую область. Обязанности главы управления в Воронежской области временно исполнял заместитель начальника Вадим Лопатин. С 23 октября 2017 года врио начальника УФСИН по Воронежской области стал Виталий Черемушкин.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.