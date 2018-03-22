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16:10 (мск), источник: Новый Калининград

Светлогорский и Нестеровский районы превратились в городские округа

Светлогорский и Нестеровский районы превратились в городские округа. За принятие соответствующих региональных законов во втором окончательном чтении проголосовали депутаты облдумы на заседании в четверг, 22 марта, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

Ранее идею о преобразовании Светлогорского района в городской округ поддержал комитет по законодательству и государственному строительству, местному самоуправлению Калининградской областной Думы.

Объясняя необходимость преобразований, глава Светлогорского района Владимир Бондаренко заявил, что двухуровневая система управления себя не оправдала.

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