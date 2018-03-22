Светлогорский и Нестеровский районы превратились в городские округа

Светлогорский и Нестеровский районы превратились в городские округа

Светлогорский и Нестеровский районы превратились в городские округа. За принятие соответствующих региональных законов во втором окончательном чтении проголосовали депутаты облдумы на заседании в четверг, 22 марта, передает корреспондент «Нового Калининграда».