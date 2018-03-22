Голубев передал Путину первый экземпляр научного издания «Тихого Дона»

Источник: РИА Новости

По словам Голубева, нынешнее научное издание романа стало возможным благодаря решению Владимира Путина в 1999 году выкупить рукописи романа у частного лица и передать в Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук.

Именно поэтому первый экземпляр уникального издания романа он посчитал важным передать президенту, пояснил глава региона на торжественном приеме по случаю Дня работника культуры. По экземпляру книги также было передано в муниципальные библиотеки Ростовской области.

«Работа над изданием велась около десяти лет. Теперь читатель сможет ознакомиться со знаменитым романом без редакторских правок, освобожденным от цензурных изъятий, опечаток и ошибок. Восстановлены целые фрагменты текста, которые имелись в первых публикациях», — отметил Голубев.

По решению губернатора Ростовской области на первое научное издание романа «Тихий Дон» тиражом 1 тысяча экземпляров из регионального бюджета было выделено 900 тысяч рублей. В ходе работы над книгой удалось выявить более 4 тысяч разночтений. В текст романа внесено около 500 поправок, каждая из которых имеет научное подтверждение.