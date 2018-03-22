Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Британца убило кресло в кинотеатре
В позе «березки»: главные мифы о планировании беременности
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
«Роскошная»: Алсу надела сексуальное платье
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Эксперт о том, что будет с Россией если Скрипаль умрет
СМИ: Киевляне массово покидают город
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
Расцвела: Кабаева вызвала восторг образом - СМИ
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
1660-летие Гари Олдмана
16:02 (мск), источник: Sputnik.md

Силвия Раду предупредила о новых отставках

Исполняющая обязанности мэра молдавской столицы объявила, что некоторые чиновники могут лишиться своих должностей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. И.о. примара Кишинева Силвия Раду предупредила о новых возможных отставках тех, кто не выполняет свои обязанности. Такое заявление она сделала в четверг.

Как уточнила Раду, 22 марта работникам, которые чистят троллейбусы, предоставили современную спецодежду, которой у них не было в течение десятилетия.

«До сих пор они работали в домашней одежде. Мы купили им костюмы, фартуки, каучуковые сапоги, перчатки для защиты. Намерены обеспечивать хорошие условия работы и премировать их. А те, кто считают карандаши и меняют бумагу на столах, будут сняты с должностей», — написала Раду на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в отставку ушли глава столичного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Гонтя и руководитель Ассоциации зеленого хозяйства Елиферий Харуца. Кроме того, Раду подписала распоряжение об отставке Галины Бостан с поста претора столичного сектора Чеканы, а также ее заместителя Анатолия Портного.

Прежде примэрия Кишинева в середине января 2018 года объявила начало конкурса на должности руководителей семи управлений. Тогда местная администрация начала искать руководство для управления финансов, управления общественного транспорта и путей сообщения, управления торговли, общественного питания и услуг, управления образования, молодежи и спорта, управления по защите прав ребенка, управления жилищно-коммунального хозяйства, а также управления авторизаций и строительства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Белоруска, прожившая 17 лет с цыганами в Молдове: новая жизнь на родине
Солнечно и ясно: точный прогноз погоды в Молдове на 23 и 24 марта
Савченко задержали в Киеве по обвинению в подготовке терактов
Рекордный снег сойдет. Будет ли потоп?
«М. Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей
Неизвестные украли дорогу в Орловской области
В США на пляже обнаружили «лохнесское» чудовище
Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента
Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь