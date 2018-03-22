Силвия Раду предупредила о новых отставках
Исполняющая обязанности мэра молдавской столицы объявила, что некоторые чиновники могут лишиться своих должностей.
Исполняющая обязанности мэра молдавской столицы объявила, что некоторые чиновники могут лишиться своих должностей.
КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. И.о. примара Кишинева Силвия Раду предупредила о новых возможных отставках тех, кто не выполняет свои обязанности. Такое заявление она сделала в четверг.
Как уточнила Раду, 22 марта работникам, которые чистят троллейбусы, предоставили современную спецодежду, которой у них не было в течение десятилетия.
«До сих пор они работали в домашней одежде. Мы купили им костюмы, фартуки, каучуковые сапоги, перчатки для защиты. Намерены обеспечивать хорошие условия работы и премировать их. А те, кто считают карандаши и меняют бумагу на столах, будут сняты с должностей», — написала Раду на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее в отставку ушли глава столичного управления
Прежде примэрия Кишинева в середине января 2018 года объявила начало конкурса на должности руководителей семи управлений. Тогда местная администрация начала искать руководство для управления финансов, управления общественного транспорта и путей сообщения, управления торговли, общественного питания и услуг, управления образования, молодежи и спорта, управления по защите прав ребенка, управления
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