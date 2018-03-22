Памфилова пообещала лично проверить избирательную систему Петербурга, к которой есть «серьезные претензии»

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«У нас по Петербургу самая большая пачка жалоб — 216 обращений с 18 по 22 марта», — сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. По ее словам, во многих случаях претензии аналогичны тем, что были в 2016 году, после думских выборов. «Будто не было обучения и разбора ошибок», — удивилась член ЦИК.

В свою очередь Элла Памфилова заявила, что у нее есть «серьезные претензии» ко всей избирательной системе Петербурга. «Проверим всё от и до. Я встречусь со всеми наблюдателями и представителями партий и штабов», — пообещала глава ЦИК.