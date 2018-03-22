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19:00 (мск), источник: Фонтанка

Памфилова пообещала лично проверить избирательную систему Петербурга, к которой есть «серьезные претензии»

Центральная избирательная комиссия РФ проверит избирательную систему Петербурга. Соответствующее решение приняли на заседании 22 марта, проконтролировать ход проверки пообещала глава ЦИК Элла Памфилова лично.

Источник: Reuters

«У нас по Петербургу самая большая пачка жалоб — 216 обращений с 18 по 22 марта», — сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. По ее словам, во многих случаях претензии аналогичны тем, что были в 2016 году, после думских выборов. «Будто не было обучения и разбора ошибок», — удивилась член ЦИК.

В свою очередь Элла Памфилова заявила, что у нее есть «серьезные претензии» ко всей избирательной системе Петербурга. «Проверим всё от и до. Я встречусь со всеми наблюдателями и представителями партий и штабов», — пообещала глава ЦИК.

Напомним, в Петербурге 20 марта утвердили результаты голосования на выборах президента РФ. По словам главы Горизбиркома Виктора Панкевича, кампания в Петербурге прошла «на высоком, достойном уровне, спокойно, без существенных недостатков».

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