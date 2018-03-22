Нижегородского депутата подозревают в неуплате налога и угрозах следователю

По версии следствия, 40-летний депутат в августе 2015 года заработал 18 миллионов на продаже объекта некапитального вспомогательного строительства, расположенного в Городецком районе. Но в налоговой декларации этого указано не было, бюджет недополучил 2 миллиона 340 тысяч рублей.