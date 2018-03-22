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17:49 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородского депутата подозревают в неуплате налога и угрозах следователю

Народный избранник, по данным следствия, утаил более 2 миллионов рублей.

Источник: Аргументы и факты

Депутата Законодательного собрания Нижегородской области заподозрили в неуплате налогов. Против народного избранника возбудили уголовное дело, сообщает региональный следственный комитет.

По версии следствия, 40-летний депутат в августе 2015 года заработал 18 миллионов на продаже объекта некапитального вспомогательного строительства, расположенного в Городецком районе. Но в налоговой декларации этого указано не было, бюджет недополучил 2 миллиона 340 тысяч рублей.

«При проведении процессуальной проверки в адрес следователя Следственного комитета поступали угрозы, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей. Каждому факту давления на следователей СК в связи с расследованием уголовных дел, будет дана жесткая и принципиальная оценка», — сообщили в ведомстве.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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