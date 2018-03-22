Никитин поставил задачу расширить перечень услуг в МФЦ
Доступ к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах имеют 92,36% нижегородцев.
Доступ к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах имеют 92,36% нижегородцев.
Расширять перечень государственных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, планируется в Нижегородской области с учетом мнения жителей. Такую задачу
В феврале 2018 года начал работу МФЦ для бизнеса. В течение 2018 года в нем планируется создание 10 дополнительных окон обслуживания, оборудование
Литвиненко также рассказал, что в 2017 году сотрудниками МФЦ Нижегородской области было оказано порядка 2,5 млн услуг, что в 2 раза больше количества услуг, оказанных в 2015 году, и в 1,3 раза больше, чем в 2016-м. «Нижегородская область вошла в группу с «высокой степенью эффективности организации деятельности органа исполнительной власти, ответственного за реализацию проекта по созданию и развитию сети МФЦ», — отметил Леонид Литвиненко.
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