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17:42 (мск), источник: Newsroom24.ru

Никитин поставил задачу расширить перечень услуг в МФЦ

Доступ к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах имеют 92,36% нижегородцев.

Источник: Newsroom24.ru

Расширять перечень государственных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, планируется в Нижегородской области с учетом мнения жителей. Такую задачу государственно-правовому департаменту Нижегородской области глава региона Глеб Никитин 22 марта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По словам директора государственно-правового департамента Леонида Литвиненко, в области функционируют 63 МФЦ. В отдаленных населенных пунктах расположено дополнительно 90 окон в обособленных структурных подразделениях.

В феврале 2018 года начал работу МФЦ для бизнеса. В течение 2018 года в нем планируется создание 10 дополнительных окон обслуживания, оборудование конференц-зала для проведения переговоров, семинаров, компьютерного учебного класса. Сейчас доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ, составляет 92,36% населения.

Литвиненко также рассказал, что в 2017 году сотрудниками МФЦ Нижегородской области было оказано порядка 2,5 млн услуг, что в 2 раза больше количества услуг, оказанных в 2015 году, и в 1,3 раза больше, чем в 2016-м. «Нижегородская область вошла в группу с «высокой степенью эффективности организации деятельности органа исполнительной власти, ответственного за реализацию проекта по созданию и развитию сети МФЦ», — отметил Леонид Литвиненко.

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