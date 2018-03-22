Никитин поставил задачу расширить перечень услуг в МФЦ

Источник: Newsroom24.ru

Расширять перечень государственных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, планируется в Нижегородской области с учетом мнения жителей. Такую задачу государственно-правовому департаменту Нижегородской области глава региона Глеб Никитин 22 марта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По словам директора государственно-правового департамента Леонида Литвиненко, в области функционируют 63 МФЦ. В отдаленных населенных пунктах расположено дополнительно 90 окон в обособленных структурных подразделениях.

В феврале 2018 года начал работу МФЦ для бизнеса. В течение 2018 года в нем планируется создание 10 дополнительных окон обслуживания, оборудование конференц-зала для проведения переговоров, семинаров, компьютерного учебного класса. Сейчас доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ, составляет 92,36% населения.