Лукашенко подарил Маргвелашвили трактор
22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили малогабаритный трактор BELARUS-152, передает корреспондент БЕЛТА.
22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили малогабаритный трактор BELARUS-152, передает корреспондент БЕЛТА.
Вручение подарка состоялось после приема от имени грузинского лидера в честь Президента Беларуси.
Как известно, Президент Грузии занимается сельским хозяйством на своем приусадебном участке, возделывает сад и огород. Он даже размещал в социальной сети фотоотчет о том, как из семян белорусского картофеля получил неплохой урожай.
Малогабаритный трактор BELARUS-152 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, прицепными машинами и орудиями, а также работ в коммунальном хозяйстве и промышленности.
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