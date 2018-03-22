Лукашенко подарил Маргвелашвили трактор

Источник: БЕЛТА

Вручение подарка состоялось после приема от имени грузинского лидера в честь Президента Беларуси.

Как известно, Президент Грузии занимается сельским хозяйством на своем приусадебном участке, возделывает сад и огород. Он даже размещал в социальной сети фотоотчет о том, как из семян белорусского картофеля получил неплохой урожай.