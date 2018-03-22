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21:36 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко подарил Маргвелашвили трактор

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили малогабаритный трактор BELARUS-152, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Вручение подарка состоялось после приема от имени грузинского лидера в честь Президента Беларуси.

Как известно, Президент Грузии занимается сельским хозяйством на своем приусадебном участке, возделывает сад и огород. Он даже размещал в социальной сети фотоотчет о том, как из семян белорусского картофеля получил неплохой урожай.

Малогабаритный трактор BELARUS-152 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, прицепными машинами и орудиями, а также работ в коммунальном хозяйстве и промышленности.

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