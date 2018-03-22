Ройзман в случае отмены выборов мэра Екатеринбурга готов уйти в науку

Источник: РИА "Новости"

В Законодательное собрание Свердловской области в четверг внесли законопроект об изменении системы выборов в Екатеринбурге. Предлагается выбирать главу города на конкурсной основе, а не прямым голосованием.

«Я буду востребован, мне всего 55 лет, я здоров, за плечами огромный опыт. У меня не написано несколько книг, мне есть чем заняться, уйду в науку, в свои дела, если поменяют систему выборов», — сказал Ройзман, избранный мэром прямым голосованием жителей города на выборах в сентябре 2014 года.

Он пояснил, что выступает против отмены выборов не как действующий мэр, а как житель Екатеринбурга. «На самом деле законопроект очень нелепый, там нет ни малейшего обоснования, с чего вдруг надо менять сложившуюся систему. Екатеринбург в этой системе (прямые выборы мэра — прим. ТАСС) с 2010 года, с этого времени город является лучшим миллионником страны по всем показателям. Для чего надо менять систему — не понятно, в пояснительной записке к законопроекту это не сказано», — отметил Ройзман.