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22 марта, источник: ТАСС

Ройзман в случае отмены выборов мэра Екатеринбурга готов уйти в науку

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Действующий глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выступает против отмены прямых выборов мэра города и готов в случае изменения системы выборов уйти в науку. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

Источник: РИА "Новости"

В Законодательное собрание Свердловской области в четверг внесли законопроект об изменении системы выборов в Екатеринбурге. Предлагается выбирать главу города на конкурсной основе, а не прямым голосованием.

«Я буду востребован, мне всего 55 лет, я здоров, за плечами огромный опыт. У меня не написано несколько книг, мне есть чем заняться, уйду в науку, в свои дела, если поменяют систему выборов», — сказал Ройзман, избранный мэром прямым голосованием жителей города на выборах в сентябре 2014 года.

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Он пояснил, что выступает против отмены выборов не как действующий мэр, а как житель Екатеринбурга. «На самом деле законопроект очень нелепый, там нет ни малейшего обоснования, с чего вдруг надо менять сложившуюся систему. Екатеринбург в этой системе (прямые выборы мэра — прим. ТАСС) с 2010 года, с этого времени город является лучшим миллионником страны по всем показателям. Для чего надо менять систему — не понятно, в пояснительной записке к законопроекту это не сказано», — отметил Ройзман.

Он добавил, что возможность прямого выбора мэра для всех городов — это основа местного самоуправления. «Для Екатеринбурга это традиция, здесь живут достаточно политизированные люди, которые знают, что будут выборы и хотят в них участвовать», — пояснил глава Екатеринбурга.

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