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00:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В России признали бессилие перед США

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков сравнил возможности морских, воздушных и сухопутных сил России и США. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

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«Так, по авианосцам американский флот превосходит российский в 12 раз (при этом “Кузнецов” по боевому потенциалу соответствует примерно половине американского собрата), по крейсерам — в 6,5 раза, по эсминцам — впятеро, по многоцелевым атомным подводным лодкам — вчетверо», — пишет эксперт.

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По его мнению, ВМФ России превосходит ВМС США в неатомных подводных лодках и кораблях ближней морской зоны (корветах, малых ракетных кораблях и катеров различного назначения). «Однако превосходство России в этой области с лихвой компенсируется составом флотов союзников США, в частности стран НАТО», — отмечает Сивков.

«В воздушно-космической сфере дела не лучше. По боевым самолетам (истребители, бомбардировщики, штурмовики) американские ВВС и ВМС почти в четыре раза превосходят российские ВКС и морскую авиацию. При этом последняя уступает американской примерно на два порядка. С учетом самолетов обеспечения общее количественное превосходство авиации США — почти восьмикратное», — полагает эксперт.

Сивков отмечает, что хотя в России имеются достойные образцы вооружений, например, истребитель пятого поколения Су-57, их недостаточно для достижения превосходства над США. Эксперт также отметил отставание России от США по численности сухопутных войск, а также принятым на вооружение образцам высокоточного оружия.

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«И с этой точки зрения впору не сворачивать военное производство и объем государственного оборонного заказа, а наращивать. Запросы Минобороны в объеме 30 триллионов рублей на новую госпрограмму вооружений представляются весьма скромными», — подводит итоги Сивков.

В феврале 2018-го Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы, а также представил свое видение роли Украины в возможной войне США с Россией.

В ноябре 2017-го он посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия. Также России, считает Сивков, следует создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».

Армия США у стен России: крупнейшая переброска со времен холодной войны
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12 января 2017© Ньюстюб
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