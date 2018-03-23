Росгвардии передадут функции госохраны

«В соответствии с обращением Росгвардии необходимо представить в ФКУ “Центральное ОУМТС МВД России” сведения о материально-техническом обеспечении подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, по каждому территориальному органу на региональном уровне согласно предлагаемой форме», — указано в бумаге.
Запросы iz.ru в Росгвардию и МВД на момент публикации остались без ответа.
В то же время сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, подтвердили, что процесс физической передачи госохраны из Министерства внутренних дел в национальную гвардию действительно запущен. Никаких законодательных изменений для этого не требуется. В законе о Росгвардии изначально прописаны функции госохраны.
В соответствии с российским законодательством, госзащите подлежат судьи; арбитражные и присяжные заседатели; прокуроры; следователи; дознаватели; лица, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность; сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; сотрудники органов федеральной службы безопасности; работники контрольных органов президента, осуществляющие надзор за исполнением законов и нормативных правовых актов; судебные исполнители; работники таможенных, налоговых, антимонопольных органов; сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу и Счетной палаты.
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