Росгвардии передадут функции госохраны

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с обращением Росгвардии необходимо представить в ФКУ “Центральное ОУМТС МВД России” сведения о материально-техническом обеспечении подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, по каждому территориальному органу на региональном уровне согласно предлагаемой форме», — указано в бумаге.

Запросы iz.ru в Росгвардию и МВД на момент публикации остались без ответа.

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В то же время сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, подтвердили, что процесс физической передачи госохраны из Министерства внутренних дел в национальную гвардию действительно запущен. Никаких законодательных изменений для этого не требуется. В законе о Росгвардии изначально прописаны функции госохраны.