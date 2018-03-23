СМИ узнали о расследовании в отношении завода «Калашников» в США

«Офис прокурора Майами ищет записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы (местные и на уровне штата). Федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность (компании) RWC (Russian weapons company) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич», — сообщает Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.