Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Британца убило кресло в кинотеатре
Кейт Миддлтон совершила последний официальный выход перед декретом
Кремль сделал заявление после слов о скором уходе Лаврова с поста
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Взрыв снарядов модернизированного «Смерча» РФ происходит заранее
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Тайских женщин попросили выглядеть несексуально
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10Луминале-2018
10Сакура в цвету
03:50 (мск), источник: РИА Новости

Мадуро объявил о деноминации валюты в Венесуэле

МЕХИКО, 23 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации венесуэльской валюты боливара.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся сейчас в обороте купюры и ввести новые, чтобы гарантировать стране экономическую стабильность», — заявил Мадуро в эфире местного телевидения.

Читайте также
Гуманитарный кризис в Венесуэле может превзойти сирийский

Мадуро продемонстрировал образцы новых денег, которые вводятся с 4 июня. В Венесуэлу после долгого перерыва возвращаются монеты. С июня в обращении будут находиться монеты 50 сентаво и 1 боливар, а также купюры в 2, 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров. Такой же набор купюр имел обращение в Венесуэле после последней деноминации, однако в реальности эти деньги в последнее время почти не использовались из-за их полного обесценивания, а люди перешли на использование банковских карт.

Также вводятся в оборот новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением еще одного национального героя Симона Боливара.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Сейчас курс доллара на «черном» рынке превышает 231 тысячу боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44 тысяч. При этом в стране не хватает наличных денег, а власти только несколько дней назад ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу «черного» рынка менее 0,5 доллара США.

Власти Венесуэлы заявляют об экономической депрессии в стране
Во время загрузки произошла ошибка.
6 марта© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Захарова прокомментировала сообщения о возможном уходе Лаврова с поста
Президент Эстонии выступит с речью на русском языке
Россияне выбрали названия для новейшего оружия РФ
У границ России за неделю разведку вели 16 летательных аппаратов
Стабильность рубля под угрозой: что будет с ценами после выборов
Вы не поверите: 18 абсурдных профессий, за которые платят
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Эксперт сравнил армии России и США
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием Фанаты отметили потрясающее сходство Пьехи-младшего с отцом.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь