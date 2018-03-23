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04:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Уже не буфет, но еще не сервис: Владивосток готовится встречать VIP-гостей

В Приморском крае продолжается работа по подготовке к одному из крупнейших деловых событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе — четвертому Восточному экономическому форуму, сообщили DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

В этом году для участников ВЭФ зарезервировано более 6,5 тысяч гостиничных номеров. Об этом стало известно на очередном заседании оргштаба, которое провел врио Губернатора края Андрей Тарасенко в четверг, 22 марта.

Основную часть номерного фонда для размещения гостей ВЭФ традиционно предоставит Дальневосточный федеральный университет. Как доложил проректор по общим вопросам вуза Алексей Кошель, в настоящее время уже сформирован перечень номеров в гостиницах ДВФУ.

«Мы зарезервировали и планируем в ближайшее время передать главному оператору ВЭФ — фонду “Росконгресс” — 4841 номер», — отметил он.

Еще более 1700 номеров подготовят к приему гостей форума в отелях и гостиницах Владивостока. На данный момент в перечень объектов размещения участников ВЭФ включены 26 организаций. По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, работа по определению дополнительного номерного фонда в крае продолжается.

На заседании оргштаба также обсудили вопросы по организации питания гостей форума. Отмечено, что на сегодняшний день 20 ресторанов уже прошли необходимую аккредитацию для работы в дни ВЭФ, еще 26 должны подтвердить свою готовность в ближайшее время.

«В целом мы планируем, что принимать гостей будут более 40 кафе и ресторанов Владивостока», — рассказал глава города Виталий Веркеенко.

Михаил Грач.

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