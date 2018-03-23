Уже не буфет, но еще не сервис: Владивосток готовится встречать VIP-гостей
В Приморском крае продолжается работа по подготовке к одному из крупнейших деловых событий в
В Приморском крае продолжается работа по подготовке к одному из крупнейших деловых событий в
В этом году для участников ВЭФ зарезервировано более 6,5 тысяч гостиничных номеров. Об этом стало известно на очередном заседании оргштаба, которое провел врио Губернатора края Андрей Тарасенко в четверг, 22 марта.
Основную часть номерного фонда для размещения гостей ВЭФ традиционно предоставит Дальневосточный федеральный университет. Как доложил проректор по общим вопросам вуза Алексей Кошель, в настоящее время уже сформирован перечень номеров в гостиницах ДВФУ.
«Мы зарезервировали и планируем в ближайшее время передать главному оператору ВЭФ — фонду “Росконгресс” — 4841 номер», — отметил он.
На заседании оргштаба также обсудили вопросы по организации питания гостей форума. Отмечено, что на сегодняшний день 20 ресторанов уже прошли необходимую аккредитацию для работы в дни ВЭФ, еще 26 должны подтвердить свою готовность в ближайшее время.
«В целом мы планируем, что принимать гостей будут более 40 кафе и ресторанов Владивостока», — рассказал глава города Виталий Веркеенко.
Михаил Грач.
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