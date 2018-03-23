Морпехи ТОФ в Приморье обкатывают новые БТР-82А

«Подразделения отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированной в Приморском крае, приступили к перевооружению на бронетранспортеры нового поколения БТР-82А», — сообщил Воскресенский. По его словам, экипажи машин прослушали теоретический курс подготовки механиков-водителей и стрелков, после чего приступили к пристрелке оружия при ведении огня различной сложности и отработке вождения бронетранспортнеров на полигоне Бамбурово.

Экипажи уже поучаствовали в учениях по погрузке-выгрузке боевой техники с больших десантных кораблей и совершили марш в автопарк полевого лагеря.