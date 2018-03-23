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04:17 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Морпехи ТОФ в Приморье обкатывают новые БТР-82А

Около 20 бронетранспортеров нового поколения БТР-82А получила бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье в рамках перевооружения. Как сообщил официальный представитель флота капитан второго ранга Николай Воскресенский, в ближайшее время количество машин должно увеличиться вдвое.

«Подразделения отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированной в Приморском крае, приступили к перевооружению на бронетранспортеры нового поколения БТР-82А», — сообщил Воскресенский. По его словам, экипажи машин прослушали теоретический курс подготовки механиков-водителей и стрелков, после чего приступили к пристрелке оружия при ведении огня различной сложности и отработке вождения бронетранспортнеров на полигоне Бамбурово.

Экипажи уже поучаствовали в учениях по погрузке-выгрузке боевой техники с больших десантных кораблей и совершили марш в автопарк полевого лагеря.

Ранее соединения морской пехоты ТОФ на Камчатке также приступили к тестовой эксплуатации БТР-82А. По планам, эта часть будет полностью перевооружена на новые БТР.

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