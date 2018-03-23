На Хасане открылись мемориальные доски лидерам КНДР
В память о визитах в нашу страну Ким Ир Сена и Ким Чин Ира.
В память о визитах в нашу страну Ким Ир Сена и Ким Чин Ира.
В самом южном приморском поселке Хасан на стене музея
Торжественное мероприятие приурочили к 70-летию дружбы между народами наших стран, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на информацию из генконсульства КНДР во Владивостоке и муниципального образования.
Железнодорожная станция Хасан является первой на российской земле на пути из соседнего государства. Поэтому в поездках по Советскому Союзу и России руководители Корейской
Появление мемориальных досок в честь лидеров братского народа Ким Ир Сена и Ким Чин Ира стало финальной частью торжеств. На нем присутствовали директор департамента международного сотрудничества администрации края Алексей Старичков и генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сек Чхол, представители МИД России во Владивостоке, Хасанского района и Дальневосточной железной дороги РЖД. В своих выступлениях они говорили о дружеских отношениях, которые на протяжении десятилетий связывают жителей приграничных территорий, о развитии экономических и гуманитарных связях.
В завершении церемонии состоялось возложение цветов к памятным доскам.
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