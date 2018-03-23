На Хасане открылись мемориальные доски лидерам КНДР ...

В самом южном приморском поселке Хасан на стене музея российско-корейской дружбы открылись мемориальные доски в память о неоднократных визитах в СССР и Россию лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чин Ира.

Торжественное мероприятие приурочили к 70-летию дружбы между народами наших стран, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на информацию из генконсульства КНДР во Владивостоке и муниципального образования.

Железнодорожная станция Хасан является первой на российской земле на пути из соседнего государства. Поэтому в поездках по Советскому Союзу и России руководители Корейской Народно-Демократической Республики по традиции делали здесь остановку для встречи с первыми лицами Приморского края. Позднее на этом месте появился музей. Недавно здесь было открыто новое здание музейного комплекса.

Появление мемориальных досок в честь лидеров братского народа Ким Ир Сена и Ким Чин Ира стало финальной частью торжеств. На нем присутствовали директор департамента международного сотрудничества администрации края Алексей Старичков и генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сек Чхол, представители МИД России во Владивостоке, Хасанского района и Дальневосточной железной дороги РЖД. В своих выступлениях они говорили о дружеских отношениях, которые на протяжении десятилетий связывают жителей приграничных территорий, о развитии экономических и гуманитарных связях.