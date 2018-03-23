Депутат Госдумы призвал правительство вмешаться в угольную беду Находки
За год работы со всеми ведомствами дело не сдвинулось с места, считает депутат ГД.
За год работы со всеми ведомствами дело не сдвинулось с места, считает депутат ГД.
За год работы с чиновниками ситуация с загрязнением Находки угольной пылью «по факту не сдвинулась с места». Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский, депутат от Приморья.
«К сожалению, за год плотной работы со всеми, я подчеркиваю — со всеми — ведомствами, мы по факту не сдвинулись с места. Все уверяют, что прилагают максимум усилий. Год прошел. Пыль там же, где и была», — сказал он на парламентских слушаниях о госполитике по охране воздуха.
«Экологическая катастрофа. Это то, что случилось всего за несколько лет с самым чистым в Приморье морским городом. За последний год ситуация только усугубилась, прежде всего,
«Росприроднадзор должен, наконец, внести вредность от угольной пыли в жилмассивах в Федеральный классификационный каталог отходов, Минтранс — прописать специальные требования именно для перевалки угля в правилах оказания услуг в морских портах. Как можно скорее нужно вносить в Думу и принимать закон об угольной пыли, над которым сейчас работает комитет по экологии», — пояснил Пинский.
По его словам, при политической воле все это можно сделать очень быстро. «Какие нам с вами еще нужны точки, кроме прямого указания президента разобраться с угольной пылью в Находке?», — задал риторический вопрос парламентарий.
Перевалкой угля в Находке занимаются более десятка стивидорных компаний. Одну из них накануне по суду остановили на 10 дней
Проблема загрязнения Находки угольной пылью обсуждалась в июне 2017 года во время прямой линии с Владимииром Путиным. Этому предшествовали протесты горожан.
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