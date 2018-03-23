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10Луминале-2018
06:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы призвал правительство вмешаться в угольную беду Находки

За год работы со всеми ведомствами дело не сдвинулось с места, считает депутат ГД.

Источник: Комсомольская правда

За год работы с чиновниками ситуация с загрязнением Находки угольной пылью «по факту не сдвинулась с места». Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский, депутат от Приморья.

«К сожалению, за год плотной работы со всеми, я подчеркиваю — со всеми — ведомствами, мы по факту не сдвинулись с места. Все уверяют, что прилагают максимум усилий. Год прошел. Пыль там же, где и была», — сказал он на парламентских слушаниях о госполитике по охране воздуха.

«Экологическая катастрофа. Это то, что случилось всего за несколько лет с самым чистым в Приморье морским городом. За последний год ситуация только усугубилась, прежде всего, из-за того, что объемы угля постоянно растут. И они будут расти, потому что растет спрос на российский уголь в Азии. Ситуацию не изменило даже прямое указание президента. Совершенно очевидно, что имеющихся сегодня ограничений стивидорам недостаточно. Они не обеспечивают безопасность», — отметил Виктор Пинский.

Депутат призвал правительство и министерства как можно скорее завершить работу с документами, которые должны решить проблему с угольной пылью во всех портах страны, и как можно скорее принять закон об угольной пыли.

«Росприроднадзор должен, наконец, внести вредность от угольной пыли в жилмассивах в Федеральный классификационный каталог отходов, Минтранс — прописать специальные требования именно для перевалки угля в правилах оказания услуг в морских портах. Как можно скорее нужно вносить в Думу и принимать закон об угольной пыли, над которым сейчас работает комитет по экологии», — пояснил Пинский.

По его словам, при политической воле все это можно сделать очень быстро. «Какие нам с вами еще нужны точки, кроме прямого указания президента разобраться с угольной пылью в Находке?», — задал риторический вопрос парламентарий.

Его поддержали коллеги по работе в Госдуме. Предложения были включены в резолюцию парламентских слушаний.

Перевалкой угля в Находке занимаются более десятка стивидорных компаний. Одну из них накануне по суду остановили на 10 дней из-за несоблюдения договора с краевыми властями.

Проблема загрязнения Находки угольной пылью обсуждалась в июне 2017 года во время прямой линии с Владимииром Путиным. Этому предшествовали протесты горожан.

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