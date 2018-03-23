Снова выборы: в Хабаровском крае проголосуют за местные власти
В Хабаровском крае пройдут выборы в органы местного самоуправления. В
В Хабаровском крае пройдут выборы в органы местного самоуправления. В
В регионе 8 апреля пройдут три избирательные кампании: в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»,
В Комсомольске выберут депутата городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9, в Верхнебуреинском районе — главу Аланапского сельского поселения, а в
Сейчас кандидаты проводят предвыборную кампанию в СМИ, также краткая информация о них есть на сайте избирательной комиссии Хабаровского края.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 18 марта на территории региона прошли выборы президента России. Активнее всего голосовали жители Комсомольского района, явка составила 86,61 процента. Всего же из 1 009 976 избирателей в крае проголосовали 64,23 процента.
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