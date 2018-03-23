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05:41 (мск), источник: Восток Медиа

Снова выборы: в Хабаровском крае проголосуют за местные власти

В Хабаровском крае пройдут выборы в органы местного самоуправления. В Комсомольске-на-Амуре избиратели проголосуют за депутата городской Думы, в Верхнебуреинском районе — за главу Аланапского сельского поселения и главу городского поселения в Советско-Гаванском районе.

Источник: Reuters

В регионе 8 апреля пройдут три избирательные кампании: в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Хабаровского края.

В Комсомольске выберут депутата городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9, в Верхнебуреинском районе — главу Аланапского сельского поселения, а в Советско-Гаванском районе пройдут досрочные выборы главы городского поселения «Рабочий посёлок Лососина».

На территории, где пройдёт голосование, зарегистрированы десять тысяч избирателей. Те, кто не сможет участвовать из-за болезни, отпуска и других причин, смогут проголосовать досрочно: с 28 марта по 3 апреля в избирательных комиссиях муниципальных образований и с 4 по 7 апреля в участковых УИК. Всего на время выборов будут работать десять пунктов голосования.

Сейчас кандидаты проводят предвыборную кампанию в СМИ, также краткая информация о них есть на сайте избирательной комиссии Хабаровского края.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 18 марта на территории региона прошли выборы президента России. Активнее всего голосовали жители Комсомольского района, явка составила 86,61 процента. Всего же из 1 009 976 избирателей в крае проголосовали 64,23 процента.

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