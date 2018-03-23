Снова выборы: в Хабаровском крае проголосуют за местные власти

На территории, где пройдёт голосование, зарегистрированы десять тысяч избирателей. Те, кто не сможет участвовать из-за болезни, отпуска и других причин, смогут проголосовать досрочно: с 28 марта по 3 апреля в избирательных комиссиях муниципальных образований и с 4 по 7 апреля в участковых УИК. Всего на время выборов будут работать десять пунктов голосования.