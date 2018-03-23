Омские депутаты недовольны рождаемостью в районах области

Как ранее сообщал портал Om1.ru, накануне, 22 марта, прошло заседание рабочей группы при комитете Законодательного собрания по социальной политике. Парламентарии обсудили законопроект, связанный с досрочным использованием средств областного материнского капитала, который на сегодняшний день составляет 138 000 рублей на ребенка.

Перед обсуждением «детского» вопроса депутаты внимательно изучили сведения о рождаемости, предоставленные органами ЗАГС, и вновь печально отметили, что в регионе стремительно снижается коэффициент рождаемости, Омская область, мягко говоря, далека от тех показателей, которые назначены президентом РФ.