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07:20 (мск), источник: Om1.ru

Омские депутаты недовольны рождаемостью в районах области

Как выяснилось, по этому показателю мы серьезно отстали от других регионов Сибири.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, накануне, 22 марта, прошло заседание рабочей группы при комитете Законодательного собрания по социальной политике. Парламентарии обсудили законопроект, связанный с досрочным использованием средств областного материнского капитала, который на сегодняшний день составляет 138 000 рублей на ребенка.

Перед обсуждением «детского» вопроса депутаты внимательно изучили сведения о рождаемости, предоставленные органами ЗАГС, и вновь печально отметили, что в регионе стремительно снижается коэффициент рождаемости, Омская область, мягко говоря, далека от тех показателей, которые назначены президентом РФ.

Как выяснилось на заседании рабочей группы, динамика снижения рождаемости в регионе — 18%, это больше, чем в Новосибирске, Тюмени и Томске. Причем значительное снижение демонстрируют сельские районы, которые ранее, наоборот, поддерживали этот показатель на хорошем уровне.

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