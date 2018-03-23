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07:20 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал о планах Путина во внешней политике

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин намерен в новый президентский срок развивать отношения со многими странами мира, в том числе с США и Европой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, акцент политики президента на внутренних делах не приведет к большей изоляции России от мира.

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«Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно, развивать и продвигать отношения со многими странами, особенно с нашими партнерами в Европе, с США, и продолжить это развитие покуда готовы наши партнеры», — заявил Песков в интервью телеканалу RT.

Песков отметил, что основной целью внешней политики и международных отношений в понимании Путина является обеспечение комфортной среды для осуществления внутренних задач в стране. В связи с этим президенту нужна поддержка дипломатии, отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений и планирует снизить военные расходы. При этом Песков отметил, что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов «холодной войны».

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22 марта© Ньюстюб
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