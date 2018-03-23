В Башкортостане изменен закон о продовольственной безопасности

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«Тем самым мы привели республиканское законодательство в соответствие с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации и Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов, — пояснил председатель республиканского парламента Константин Толкачев.

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— Продовольственная безопасность является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности государства. Это требует своевременных мер не только на федеральном, но и на региональном уровне. Новый закон устанавливает подробный механизм обеспечения продовольственной безопасности в республике".

Принятый Государственным Собранием закон предусматривает государственную поддержку сельскохозяйственного производства, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансирование государственных республиканских программ в сфере продовольственной безопасности, привлечение инвестиций в сельскохозяйственное производство, в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение качества и обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции, государственное регулирование цен в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Башкортостан, а также ряд других мер.