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08:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сенат США одобрил проект бюджета и отправил на подпись президенту

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил проект бюджета на 2018 финансовый год, сообщает Reuters. Документ отправили на подпись президенту США Дональду Трампу. Если господин Трамп подпишет законопроект, правительству удастся предотвратить третий «шатдаун».

Источник: AP 2018
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В США выделят средства на «противостояние российскому влиянию»

Вчера в Конгрессе достигли компромисса по бюджету. Проект документа предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов. Траты на оборону в нем занимают большую часть — $700 млрд из $1,3 трлн. Также документ включает расходы на восстановление инфраструктуры, защиту школ от вооруженных людей, борьбу с употреблением лекарств-опиоидов и увеличение финансирования правоохранительных органов.

На «противостояние российскому влиянию» и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии американские законодатели готовы выделить $250 млн. Еще $200 млн Вашингтон планирует выделить на военную помощь Украине.

Напомним, в январе и феврале американское правительство было вынуждено приостановить работу из-за того, что демократы и республиканцы не смогли договориться по бюджету. Действие временного финансирования правительства истекало 23 марта.

На мексиканскую стену Конгресс выделил $1,5 млрд
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22 марта© Ньюстюб
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