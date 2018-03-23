Сенат США одобрил проект бюджета и отправил на подпись президенту

Источник: AP 2018

Вчера в Конгрессе достигли компромисса по бюджету. Проект документа предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов. Траты на оборону в нем занимают большую часть — $700 млрд из $1,3 трлн. Также документ включает расходы на восстановление инфраструктуры, защиту школ от вооруженных людей, борьбу с употреблением лекарств-опиоидов и увеличение финансирования правоохранительных органов.

На «противостояние российскому влиянию» и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии американские законодатели готовы выделить $250 млн. Еще $200 млн Вашингтон планирует выделить на военную помощь Украине.