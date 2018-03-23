Посол Молдовы Андрей Негуца вернулся в Москву

В середине декабря 2017 года министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) приняло решение вызвать в Кишинев для консультаций на неопределенный срок посла республики в России из-за ситуации с молдавскими политиками.

Негуца был назначен на пост посла Молдовы в России весной 2017 года. Ранее он занимал посты председателя комиссии по внешней политике парламента Молдовы, руководителя делегации в ПАСЕ и сопредседателя парламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации. В разное время занимал должности посла Молдовы во Франции, по совместительству в Испании и Португалии, постоянного представителя республики при Совете Европы, чрезвычайного и полномочного посла в России в 2008 — 2012 годах. Его кандидатура на пост посла Молдовы в РФ была предложена президентом республики Игорем Додоном весной 2017 года.