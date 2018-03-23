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12:05 (мск), источник: Sputnik.md

Посол Молдовы Андрей Негуца вернулся в Москву

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. В пятницу, 23 марта, стало известно, что посол Молдовы Андрей Негуца вернулся в Москву.

Источник: Sputnik.md
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«С сегодняшнего дня он приступил к исполнению обязанностей посла», — сказали в посольстве Молдовы в России, чье сообщение цитирует РИА Новости.

В середине декабря 2017 года министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) приняло решение вызвать в Кишинев для консультаций на неопределенный срок посла республики в России из-за ситуации с молдавскими политиками.

Негуца был назначен на пост посла Молдовы в России весной 2017 года. Ранее он занимал посты председателя комиссии по внешней политике парламента Молдовы, руководителя делегации в ПАСЕ и сопредседателя парламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации. В разное время занимал должности посла Молдовы во Франции, по совместительству в Испании и Португалии, постоянного представителя республики при Совете Европы, чрезвычайного и полномочного посла в России в 2008 — 2012 годах. Его кандидатура на пост посла Молдовы в РФ была предложена президентом республики Игорем Додоном весной 2017 года.

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