Опубликованы финальные результаты Путина на выборах президента

Источник: РИА "Новости"

Таковы финальные итоги голосования, содержащиеся в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии в пятницу, 23 марта, передает ТАСС.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процентов. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процентов голосов.

Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак (1,68 процентов), глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05 процентов), кандидат от Партии роста, бизнес- омбудсмен Борис Титов (0,76 процентов), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68 процентов), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65 процентов).