Опубликованы финальные результаты Путина на выборах президента
Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 76,69 процентов голосов.
Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 76,69 процентов голосов.
Таковы финальные итоги голосования, содержащиеся в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии в пятницу, 23 марта, передает ТАСС.
Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак (1,68 процентов), глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05 процентов), кандидат от Партии роста, бизнес- омбудсмен Борис Титов (0,76 процентов), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68 процентов), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65 процентов).
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