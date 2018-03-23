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12:15 (мск), источник: ivbg.ru

В Отрадном сменилась местная власть

Работа бывшего главы Михаила Лагутенкова признана неудовлетворительной.

Источник: Reuters

Бывший глава Отрадненского городского поселения Кировского района Михаил Лагутенков написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Его место заняла Ирина Валышкова — директор МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 3».

Первоначально на место главы города совет депутатов МО «Город Отрадное» выдвинул три кандидатуры: Юлию Егорову, Михаила Иванова и Ирину Валышкову.

Михаил Иванов объявил самоотвод своей кандидатуры. На пост главы большинством голосов была избрана Ирина Валышкова — директор МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 3», председатель постоянной комиссии по социальным вопросам — образованию, здравоохранению, культуре и этике.

Валышкова подчеркнула, что до конца учебного года не оставит пост директора школы, но приступит к новым обязанностям немедленно.

Отметим, что работа бывшего главы Михаила Лагутенкова признана неудовлетворительной.

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