В Отрадном сменилась местная власть
Работа бывшего главы Михаила Лагутенкова признана неудовлетворительной.
Работа бывшего главы Михаила Лагутенкова признана неудовлетворительной.
Бывший глава Отрадненского городского поселения Кировского района Михаил Лагутенков написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Его место заняла Ирина Валышкова — директор МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 3».
Первоначально на место главы города совет депутатов МО «Город Отрадное» выдвинул три кандидатуры: Юлию Егорову, Михаила Иванова и Ирину Валышкову.
Михаил Иванов объявил самоотвод своей кандидатуры. На пост главы большинством голосов была избрана Ирина Валышкова — директор МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 3», председатель постоянной комиссии по социальным вопросам — образованию, здравоохранению, культуре и этике.
Валышкова подчеркнула, что до конца учебного года не оставит пост директора школы, но приступит к новым обязанностям немедленно.
Отметим, что работа бывшего главы Михаила Лагутенкова признана неудовлетворительной.
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