Штаб посевной начал действовать в Иркутской области
В Иркутской области начал действовать штаб по решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением сезонных полевых работ в 2018 году.
В Иркутской области начал действовать штаб по решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением сезонных полевых работ в 2018 году.
Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства Наталья Жилкина, сообщает 23 марта
Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Николай Дмитриев, продолжается работа по завозу и приобретению минеральных удобрений. Хозяйства купили 18 тыс. тонн азотных, 4 тыс. тонн сложных и 1,1 тыс. тонн прочих удобрений. Показатели этого года выше уровня прошлого года на 2 тыс. тонн.
На весенних полевых работах задействуют 130 посевных комплексов, которыми будет засеяно более 50% посевной площади яровых культур. На ремонт энергонасыщенных тракторов третьего, четвертого и пятого класса типа Т-150, К-700, К-744, узлов и агрегатов к ним, а также на ремонт зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов, на специализированных ремонтных предприятиях из областного бюджета выделены субсидии в сумме 17 млн рублей.
На совещании районам были даны рекомендации по обеспечению качественными семенами и минеральными удобрениями. В этом году аграриям предстоит засеять элитными семенами зерновых и зернобобовых культур не менее 13% площадей, что на 1% больше показателей прошлого года.
Напомним, что в этом году перед сельхозтоваропроизводителями региона стоит задача произвести 880 тыс.тонн зерна, 620 тыс. тонн картофеля, 171,3 тыс. тонн овощей, а также ввести в оборот не менее 25 тыс. га неиспользуемой пашни.
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