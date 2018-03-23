Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Девочка, которой врачи предрекли паралич, плавает, бегает и танцует
Идентифицировано вещество, которым отравили Скрипаля
«Молодой Орландо Блум»: в Сети обсуждают внука Софии Ротару
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для систем ПРО США
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды
«Молодой Орландо Блум»: в Сети обсуждают внука Софии Ротару
Егор Крид побрился налысо
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
13:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Штаб посевной начал действовать в Иркутской области

В Иркутской области начал действовать штаб по решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением сезонных полевых работ в 2018 году.

Источник: Reuters

Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства Наталья Жилкина, сообщает 23 марта пресс-служба регионального правительства. Заключено 1 тыс. 62 соглашения с сельхозтоваропроизводителями об оказании государственной поддержке, им перечислено 687 млн рублей, что в шесть раз больше показателя прошлого года.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Николай Дмитриев, продолжается работа по завозу и приобретению минеральных удобрений. Хозяйства купили 18 тыс. тонн азотных, 4 тыс. тонн сложных и 1,1 тыс. тонн прочих удобрений. Показатели этого года выше уровня прошлого года на 2 тыс. тонн.

На весенних полевых работах задействуют 130 посевных комплексов, которыми будет засеяно более 50% посевной площади яровых культур. На ремонт энергонасыщенных тракторов третьего, четвертого и пятого класса типа Т-150, К-700, К-744, узлов и агрегатов к ним, а также на ремонт зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов, на специализированных ремонтных предприятиях из областного бюджета выделены субсидии в сумме 17 млн рублей.

На совещании районам были даны рекомендации по обеспечению качественными семенами и минеральными удобрениями. В этом году аграриям предстоит засеять элитными семенами зерновых и зернобобовых культур не менее 13% площадей, что на 1% больше показателей прошлого года.

Напомним, что в этом году перед сельхозтоваропроизводителями региона стоит задача произвести 880 тыс.тонн зерна, 620 тыс. тонн картофеля, 171,3 тыс. тонн овощей, а также ввести в оборот не менее 25 тыс. га неиспользуемой пашни.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин обратился к россиянам после официальной победы на выборах
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
Швейцарию заподозрили в незаконных поставках оружия для ФСО
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
Экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа
WADA грозит судом отказавшимся преследовать россиян федерациям
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь