Штаб посевной начал действовать в Иркутской области

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Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства Наталья Жилкина, сообщает 23 марта пресс-служба регионального правительства. Заключено 1 тыс. 62 соглашения с сельхозтоваропроизводителями об оказании государственной поддержке, им перечислено 687 млн рублей, что в шесть раз больше показателя прошлого года.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Николай Дмитриев, продолжается работа по завозу и приобретению минеральных удобрений. Хозяйства купили 18 тыс. тонн азотных, 4 тыс. тонн сложных и 1,1 тыс. тонн прочих удобрений. Показатели этого года выше уровня прошлого года на 2 тыс. тонн.

На весенних полевых работах задействуют 130 посевных комплексов, которыми будет засеяно более 50% посевной площади яровых культур. На ремонт энергонасыщенных тракторов третьего, четвертого и пятого класса типа Т-150, К-700, К-744, узлов и агрегатов к ним, а также на ремонт зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов, на специализированных ремонтных предприятиях из областного бюджета выделены субсидии в сумме 17 млн рублей.

На совещании районам были даны рекомендации по обеспечению качественными семенами и минеральными удобрениями. В этом году аграриям предстоит засеять элитными семенами зерновых и зернобобовых культур не менее 13% площадей, что на 1% больше показателей прошлого года.