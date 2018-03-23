Французские военные проверили воинскую часть на территории Беларуси

Гомельчанина не забрали в армию — он сказал, что оппозиционер и может стрельнуть не в ту сторону

Инспекционная группа провела проверку воинской части 54804, являющейся объектом контроля согласно положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе (далее — ДОВСЕ), а также посетила 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в рамках Венского документа 2011 года.

В ходе инспекции подтверждено соответствие наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству. Инспекторы оценили информацию в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части, которая была представлена Беларусью государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, а также ознакомились с повседневной деятельностью бригады. В инспекционных мероприятиях помимо шести французских инспекторов приняли участие военные инспекторы из Германии, Польши и Турции.