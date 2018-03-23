Французские военные проверили воинскую часть на территории Беларуси
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские военные
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские военные
Инспекционная группа провела проверку воинской части 54804, являющейся объектом контроля согласно положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе (далее — ДОВСЕ), а также посетила 38-ю отдельную гвардейскую
В ходе инспекции подтверждено соответствие наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству. Инспекторы оценили информацию в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части, которая была представлена Беларусью государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, а также ознакомились с повседневной деятельностью бригады. В инспекционных мероприятиях помимо шести французских инспекторов приняли участие военные инспекторы из Германии, Польши и Турции.
Итальянские военные
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