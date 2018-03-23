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13:44 (мск), источник: БЕЛТА

Французские военные проверили воинскую часть на территории Беларуси

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские военные 19—23 марта проверили воинскую часть на территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Источник: БЕЛТА
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Инспекционная группа провела проверку воинской части 54804, являющейся объектом контроля согласно положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе (далее — ДОВСЕ), а также посетила 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в рамках Венского документа 2011 года.

В ходе инспекции подтверждено соответствие наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству. Инспекторы оценили информацию в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части, которая была представлена Беларусью государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, а также ознакомились с повседневной деятельностью бригады. В инспекционных мероприятиях помимо шести французских инспекторов приняли участие военные инспекторы из Германии, Польши и Турции.

Итальянские военные 20—23 марта инспектировали территорию Брестской и Гродненской областей. Проверка подтвердила отсутствие в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года. В составе инспекционной группы помимо трех итальянских инспекторов принял участие военный инспектор из США.

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