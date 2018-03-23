Итоги голосования 18 марта отменили на 16 участках, есть иски еще по семи

«К настоящему времени самостоятельно территориальными избирательными комиссиями были отменены итоги голосования на 14 избирательных участках, также в судебном порядке по инициативе комиссий были отменены итоги на двух участках. Более того, у нас четыре избирательных комиссии подали сами иски о признании недействительными итогов голосования еще на семи избирательных участках», — сказала Памфилова на заседании в пятницу, когда ЦИК подвел итоги выборов президента РФ.