Итоги голосования 18 марта отменили на 16 участках, есть иски еще по семи
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Итоги голосования в ходе выборов президента России 18 марта отменили на 16 избирательных участках, в том числе по двум из них — в судебном порядке, кроме того, есть иски об отмене результатов выборов еще на семи участках, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
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