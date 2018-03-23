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13:20 (мск), источник: РИА Новости

Итоги голосования 18 марта отменили на 16 участках, есть иски еще по семи

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Итоги голосования в ходе выборов президента России 18 марта отменили на 16 избирательных участках, в том числе по двум из них — в судебном порядке, кроме того, есть иски об отмене результатов выборов еще на семи участках, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Источник: РИА Новости

«К настоящему времени самостоятельно территориальными избирательными комиссиями были отменены итоги голосования на 14 избирательных участках, также в судебном порядке по инициативе комиссий были отменены итоги на двух участках. Более того, у нас четыре избирательных комиссии подали сами иски о признании недействительными итогов голосования еще на семи избирательных участках», — сказала Памфилова на заседании в пятницу, когда ЦИК подвел итоги выборов президента РФ.

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