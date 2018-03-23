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13:34 (мск), источник: ТАСС

Путин: консолидация, проявленная на выборах, очень важна в непростых условиях для РФ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мощная гражданская активность и консолидация, проявленные россиянами на президентских выборах 18 марта, чрезвычайно важны в условиях непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми сталкивается страна. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам.

Источник: Пресс-служба Президента России

Глава государства напомнил, что сразу после объявления первых результатов выборов 18 марта он выступил на митинге на Манежной площади и в своем избирательном штабе, поблагодарив своих сторонников и всех, кто участвовал в выборах. «В ту ночь это было своевременно и необходимо», — заметил Путин. Однако, продолжил президент, учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, оказанную ему гражданами, он считает, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно.

Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.
Владимир Путин  
президент РФ

Путин обратил внимание, что в выборах приняли участие более 67% избирателей — свыше 73 млн граждан страны, и за действующего главу государства проголосовали более 76% избирателей — свыше 56 млн человек. «Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны», — заключил президент.

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России нужен прорыв

Путин в ходе своего обращения заявил, что достигнутых ранее позитивных результатов развития страны все еще недостаточно, России необходим настоящий прорыв.

Этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв! И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке, вижу готовность к такой работе, к таким переменам.
Владимир Путин
президент РФ
Инфографика
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Путин подчеркнул, что хорошо знаком с остающимися проблемами. «Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах, — отметил он. — Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка, связана и с той работой, которая уже сделана. С теми позитивными результатами, которые мы уже достигли вместе в предыдущие годы».

При этом он особо отметил, что понимает колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. «Все, о чем я говорил в избирательной кампании, должно быть сделано», — заключил он.

Последовательные изменения

По словам Путина, изменения к лучшему в стране будут носить последовательный характер, обещание немедленного эффекта было бы лишь показным жестом.

«Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться, — отметил он в телеобращении к гражданам РФ. — Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье».
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«Это было бы лишь красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект, а нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный результат и сегодня, и в перспективе», — добавил глава государства.

По его словам, будут создаваться новые рабочие места и наращиваться эффективность экономики, повышаться реальные доходы граждан и снижаться уровень бедности. Власти намерены развивать инфраструктуру и социальную сферу, в том числе образование и здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать города и поселки. «И все это — на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что говорил об этих задачах в послании Федеральному Собранию. «По сути это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий, — заявил президент. — Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный».

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