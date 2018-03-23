Путин: консолидация, проявленная на выборах, очень важна в непростых условиях для РФ

Источник: Пресс-служба Президента России
Глава государства напомнил, что сразу после объявления первых результатов выборов 18 марта он выступил на митинге на Манежной площади и в своем избирательном штабе, поблагодарив своих сторонников и всех, кто участвовал в выборах. «В ту ночь это было своевременно и необходимо», — заметил Путин. Однако, продолжил президент, учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, оказанную ему гражданами, он считает, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно.
Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.
Владимир Путин президент РФ
Путин обратил внимание, что в выборах приняли участие более 67% избирателей — свыше 73 млн граждан страны, и за действующего главу государства проголосовали более 76% избирателей — свыше 56 млн человек. «Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны», — заключил президент.
Путин в ходе своего обращения заявил, что достигнутых ранее позитивных результатов развития страны все еще недостаточно, России необходим настоящий прорыв.
Этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв! И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке, вижу готовность к такой работе, к таким переменам.
Владимир Путинпрезидент РФ
Путин подчеркнул, что хорошо знаком с остающимися проблемами. «Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах, — отметил он. — Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка, связана и с той работой, которая уже сделана. С теми позитивными результатами, которые мы уже достигли вместе в предыдущие годы».
При этом он особо отметил, что понимает колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. «Все, о чем я говорил в избирательной кампании, должно быть сделано», — заключил он.
Последовательные изменения
По словам Путина, изменения к лучшему в стране будут носить последовательный характер, обещание немедленного эффекта было бы лишь показным жестом.
«Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться, — отметил он в телеобращении к гражданам РФ. — Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье».
«Это было бы лишь красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект, а нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный результат и сегодня, и в перспективе», — добавил глава государства.
По его словам, будут создаваться новые рабочие места и наращиваться эффективность экономики, повышаться реальные доходы граждан и снижаться уровень бедности. Власти намерены развивать инфраструктуру и социальную сферу, в том числе образование и здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать города и поселки. «И все это — на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить», — подчеркнул Путин.
Он напомнил, что говорил об этих задачах в послании Федеральному Собранию. «По сути это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий, — заявил президент. — Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный».
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