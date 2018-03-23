В «Единой России» осудили назвавшего журналистов слугами однопартийца
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — В руководстве «Единой России» вызвало возмущение высказывание
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — В руководстве «Единой России» вызвало возмущение высказывание
«Крайне возмутительна и некорректна позиция
«Это тяжелый труд людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества. И бросать такие оскорбительные слова в адрес
В интервью казанскому изданию «Реальное время» Сибагатуллин сказал: «Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвёртой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать».
Высказывание прозвучало на фоне обвинений со стороны нескольких журналисток в адрес главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах.
Комиссия Госдумы по этике обратилась к Слуцкому за объяснениями в связи с жалобами на домогательства с его стороны. Дело было изучено 21 марта, и комиссия сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток.
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