В «Единой России» осудили назвавшего журналистов слугами однопартийца

Источник: РИА "Новости"

«Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги-депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов слугами. Она не имеет ничего общего с позицией “Единой России” и наших депутатов», — заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», бывший заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Ревенко.

По его словам, «Единая Россия» и депутаты всегда относились и относятся с исключительным уважением к журналистам.

«Это тяжелый труд людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества. И бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии “Единая Россия”. Если кто-то этого не понимает, пожалуйста, обращайтесь в Президиум Генсовета партии, мы вместе найдем понимание того, как нужно себя вести», — цитирует Е. Ревенко пресс-служба партии в пятницу.

В интервью казанскому изданию «Реальное время» Сибагатуллин сказал: «Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвёртой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать».

Высказывание прозвучало на фоне обвинений со стороны нескольких журналисток в адрес главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах.