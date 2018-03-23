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13:35 (мск), источник: Интерфакс

В «Единой России» осудили назвавшего журналистов слугами однопартийца

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — В руководстве «Единой России» вызвало возмущение высказывание депутата-единоросса Фатиха Сибагатуллина, который назвал журналистов «слугами», его призвали извиниться.

Источник: РИА "Новости"

«Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги-депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов слугами. Она не имеет ничего общего с позицией “Единой России” и наших депутатов», — заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», бывший заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Ревенко.

По его словам, «Единая Россия» и депутаты всегда относились и относятся с исключительным уважением к журналистам.

«Это тяжелый труд людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества. И бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии “Единая Россия”. Если кто-то этого не понимает, пожалуйста, обращайтесь в Президиум Генсовета партии, мы вместе найдем понимание того, как нужно себя вести», — цитирует Е. Ревенко пресс-служба партии в пятницу.

В интервью казанскому изданию «Реальное время» Сибагатуллин сказал: «Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвёртой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать».

Высказывание прозвучало на фоне обвинений со стороны нескольких журналисток в адрес главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах.

Комиссия Госдумы по этике обратилась к Слуцкому за объяснениями в связи с жалобами на домогательства с его стороны. Дело было изучено 21 марта, и комиссия сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток.

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