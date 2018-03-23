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15:03 (мск), источник: ИА REGNUM

Прокуратура готова засудить парламент Петербурга по «выборному делу»

Представитель ведомства считает, что городской закон, по которому довыборы проводятся лишь при половине «пустующих» мест в муниципальном совете, можно проверить на коррупциогенность.

Источник: ИА REGNUM

Депутаты петербургского парламента выступили против прокуратуры города и намерены «избавить» жителей от излишних, по их мнению, муниципальных выборов. Такое решение приняли 23 марта на заседании комитета Заксобрания Петербурга по законодательству, передает корреспондент ИА REGNUM. В свою очередь прокуратура готова обратиться с судебным иском, заявляя о нарушении федерального законодательства.

Напомним, в Петербурге трудятся около 1,5 тыс. муниципальных депутатов. Эти посты важны в связи с тем, что лишь с прохождением «муниципального фильтра» — получением подписей этих депутатов — можно выдвинуть кандидата в губернаторы.

Прокуратура Санкт-Петербурга опротестовала городской закон, согласно которому в округе нужно проводить довыборы в муниципалитет только в том случае, если совет растерял 50% своих депутатов. Такую норму приняли в 2017 году, благодаря ней несколько муниципалитетов остались без довыборов и под контролем «Единой России». В том числе это относится к МО «Сенной округ», где полномочия муниципального депутата сложила дочь вице-спикера Заксобрания, единоросса Сергея Соловьева после того, как началась проверка ее расходов.

По федеральному законодательству, довыборы в муниципальный совет необходимо объявлять, если там осталось менее 2/3 от положенного количества депутатов. Городская избирательная комиссия назвала вопрос «непростым» и оставила его на усмотрение Заксобрания.

Протест прокуратуры поддержали трое оппозиционных депутатов, так как, на их взгляд, действующий петербургский закон нарушает избирательные права граждан. Однако большинством голосов его все же отклонили.

Вице-спикер Соловьев посчитал, что не стоит утруждать государственные институты подобными мелочами, и подвергать жителей агитационным атакам. Он отметил, что «жизнь есть жизнь», и из полутора тысяч муниципалов неизбежно кто-то будет уходить в отставку.

«Представьте картину, если в разных районах города (начнутся) довыборы по два человека, начнется полная организация и проведение муниципальных выборов. Какая будет агитационная кампания? Мы знаем, что выборы — это всегда конкуренция, всегда какие-то там высказывания… Нужно ли нам в Петербурге из-за двух мест в муниципальном образовании постоянно проводить — думаю, что это будет практически каждый год — избирательные муниципальные кампании? Кто-то будет специально избираться, а потом снимать эти полномочия», — возмутился Соловьев.

Однако у представителя городской прокуратуры Татьяны Яковлевой оказалось иное мнение о том, что допустимо для такого города, как Петербург, и она пригрозила Законодательному собранию судом.

«Если у нас нет политической воли удовлетворить протест прокурора в Законодательном собрании, конечно, мы пойдем в суд. Но вы сами ответили на свой вопрос, коллеги. Мы в Санкт-Петербурге. Такое обсуждение в Санкт-Петербурге немножко странно даже слышать. Есть норма, установленная федеральным законодательством. У нас очень опытные депутаты, есть представители и в Госдуме, в Совфеде. Если федеральное законодательство нас не устраивает, мы знаем, что нужно делать. А здесь речь идет еще и о конституционных правах граждан. Мы не можем — извините, процитирую давно забытые вещи — устраивать законность казанскую, рязанскую… Она должна быть единой», — подчеркнула Яковлева.

Она назвала «странными» аргументы, представленные в пользу имеющейся нормы со стороны юридического управления ЗакСа, так как не понимает, как муниципальный совет может одновременно и оставаться правомочным — заполненным на две трети, и достичь 50% заполняемости, чтобы назначить довыборы.

«Норма неисполнима, даже содержит внутреннее противоречие, норма просто нелогична. Можно было бы даже провести ее оценку на предмет коррупциогенности, не только на соответствие федеральном законодательству, но мы остановились лишь на этом моменте», — заметила Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ подтвердила необходимость назначения дополнительных выборов в ряде муниципалитетов Санкт-Петербурга, где ранее появились вакантные депутатские места. Тем самым ЦИК признал аргументы о том, что отказ от назначения довыборов является нарушением законодательства.

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