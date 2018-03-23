В Чайковском городская дума приняла отставку мэра Александра Третьякова
Врио главы города стал Михаил Новосёлов.
Врио главы города стал Михаил Новосёлов.
На внеочередном заседании городская дума Чайковского приняла отставку мэра Александра Третьякова.
Как сообщает РБК Пермь со ссылкой на свои источники, сам теперь уже
Обязанности врио главы Чайковского городского поселения будет исполнять заместитель Александра Третьякова Михаил Новосёлов, который отвечает за ЖКХ и градостроительную отрасль.
Напомним, Александр Третьяков написал заявление о добровольном сложении полномочий после возбуждения СКР в отношении него уголовного дела.
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