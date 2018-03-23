Генпрокурора РФ попросили проконтролировать воронежское дело о вырубке вековых дубов

Источник: РИА "Новости"

Генпрокурора РФ Юрия Чайку попросили проконтролировать дело о вырубке вековых дубов в федеральном заказнике «Каменная степь» в Таловском районе. Депутат Госдумы Борис Чернышов направил официальное письмо генпрокурору в четверг, 22 марта. Поводом для обращения послужила информация в СМИ.

Случай браконьерства произошел 18 марта. Неизвестные спилили редкие деревья, которые сажал еще ученый Василий Докучаев. Злоумышленникам не удалось вывезти дубы. Ущерб природе заказника составил 25 млн рублей. Расследованием дела занимается полиция. Сотрудники заказника отметили, что за время работы таких случаев браконьерства еще не случалось.

Депутат попросил Юрия Чайку взять дело под личный контроль. Борис Чернышов обратил внимание на большой материальный ущерб. Он считает, что действия злоумышленников «носили спланированный характер и были совершены группой лиц по предварительному сговору».

Справка РИА «Воронеж»