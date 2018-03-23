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16:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Генпрокурора РФ попросили проконтролировать воронежское дело о вырубке вековых дубов

После ЧП в заказнике к Юрию Чайке обратился депутат Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

Генпрокурора РФ Юрия Чайку попросили проконтролировать дело о вырубке вековых дубов в федеральном заказнике «Каменная степь» в Таловском районе. Депутат Госдумы Борис Чернышов направил официальное письмо генпрокурору в четверг, 22 марта. Поводом для обращения послужила информация в СМИ.

Случай браконьерства произошел 18 марта. Неизвестные спилили редкие деревья, которые сажал еще ученый Василий Докучаев. Злоумышленникам не удалось вывезти дубы. Ущерб природе заказника составил 25 млн рублей. Расследованием дела занимается полиция. Сотрудники заказника отметили, что за время работы таких случаев браконьерства еще не случалось.

Депутат попросил Юрия Чайку взять дело под личный контроль. Борис Чернышов обратил внимание на большой материальный ущерб. Он считает, что действия злоумышленников «носили спланированный характер и были совершены группой лиц по предварительному сговору».

Справка РИА «Воронеж»

Заказник федерального значения «Каменная степь» (более 5 тыс. га) является уникальным местом агростепного ландшафта. Это рукотворный оазис, созданный более 100 лет назад под руководством основоположника учения о почве Василия Докучаева. С 2009 года находится под охраной госинспекции в области охраны окружающей среды Воронежского заповедника.

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