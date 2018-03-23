Лукашенко допустил передачу части функций президента правительству
Изменения в конституции Беларуси могут касаться и передачи отдельных президентских функций другим органам власти.
Изменения в конституции Беларуси могут касаться и передачи отдельных президентских функций другим органам власти.
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Некоторые функции президента Беларуси могут быть переданы правительству и парламенту, заявил в пятницу грузинским телеканалам белорусский президент Александр Лукашенко.
Президент в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Грузии. Он провел переговоры с грузинским коллегой, а также главой правительства страны и посетил ряд мероприятий. Пообщался Лукашенко и с грузинскими тележурналистами.
Среди вопросов, которые задали Лукашенко, один касался и полномочий главы государства.
«Я недавно говорил о том, что придет время, когда мы должны будем и Конституцию подкорректировать. Может быть,
По словам президента, к подобным изменениям страна постепенно идет.
«Да, сегодня нет этого времени. Но оно завтра может прийти. И мы должны быть готовы. Поэтому мы будем работать над Основным законом, чтобы это не было
Роль же президента в Беларуси, уверен Лукашенко, «несколько гиперболизируется». Он признал, что президентская власть в стране сильна — «это и спасло страну от разорения».
«Я не хочу быть уж слишком скромным. А вы не сочтите это за нескромность. Конечно, роль Лукашенко в Беларуси как руководителя, объективно, наверное, значима. Но не надо думать, что только Лукашенко там работает, а все остальные спят и ничего не делают, не управляют и не производят. Выстроены система управления и определенная система власти в суверенном независимом государстве, — подчеркнул Лукашенко.
В Беларуси, уверен Лукашенко, достаточно других умных и крепких политиков. «(Которые) пусть не единолично, но в команде могут решать вопросы», — добавил президент.
О возможных изменениях в Конституцию глава государства заявлял еще в 2017 году, однако эта тема потом продолжения не получила. Вновь вернулся он к ней 15 марта — в День Конституции Беларуси.
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