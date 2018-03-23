Лукашенко допустил передачу части функций президента правительству

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Некоторые функции президента Беларуси могут быть переданы правительству и парламенту, заявил в пятницу грузинским телеканалам белорусский президент Александр Лукашенко.

Президент в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Грузии. Он провел переговоры с грузинским коллегой, а также главой правительства страны и посетил ряд мероприятий. Пообщался Лукашенко и с грузинскими тележурналистами.

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Среди вопросов, которые задали Лукашенко, один касался и полномочий главы государства.

«Я недавно говорил о том, что придет время, когда мы должны будем и Конституцию подкорректировать. Может быть, какие-то нормы поменять. Естественно, какие-то функции от президента передать исполнительным органам власти, правительству, парламенту и тому подобное», — заявил Лукашенко журналистам.

По словам президента, к подобным изменениям страна постепенно идет.

«Да, сегодня нет этого времени. Но оно завтра может прийти. И мы должны быть готовы. Поэтому мы будем работать над Основным законом, чтобы это не было какой-то уличной акцией, после которой власти начинают шевелиться. Я это прекрасно понимаю», — признал президент.

Роль же президента в Беларуси, уверен Лукашенко, «несколько гиперболизируется». Он признал, что президентская власть в стране сильна — «это и спасло страну от разорения».

«Я не хочу быть уж слишком скромным. А вы не сочтите это за нескромность. Конечно, роль Лукашенко в Беларуси как руководителя, объективно, наверное, значима. Но не надо думать, что только Лукашенко там работает, а все остальные спят и ничего не делают, не управляют и не производят. Выстроены система управления и определенная система власти в суверенном независимом государстве, — подчеркнул Лукашенко.

В Беларуси, уверен Лукашенко, достаточно других умных и крепких политиков. «(Которые) пусть не единолично, но в команде могут решать вопросы», — добавил президент.