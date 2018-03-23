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10Луминале-2018
19:40 (мск), источник: Newsroom24.ru

Никитин заявил о вводе стадиона «Нижний Новгород» в эксплуатацию

Правда, еще предстоят работы по благоустройству территории вокруг стадиона.

Источник: Newsroom24.ru

«Стадион “Нижний Новгород” получил разрешение на ввод в эксплуатацию», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин 23 марта.

По его словам, на объекте еще предстоят работы по благоустройству. В частности, нужно будет уложить асфальт и разбить газоны вокруг стадиона. Это предстоит сделать с наступлением тепла. «Но все это не влияет на проведение футбольных матчей», — подчеркнул глава области.

Руководитель строительства стадиона Сергей Пичушки рассказал, что футбольный газон прекрасно перезимовал, и сейчас работают системы полива, обогрев корневой зоны, используются лампы инсоляционного освещения. «Мы, строители, уже сами очень ждем большой футбол на стадионе, который возвели своими руками», — отметил Пичушкин.

Напомним, первый матч на стадионе начнется 15 апреля. Сыграют ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) и ФК «Зенит 2» (Санкт-Петербург),

По данным регионального минспорта, загрузка арены в эти дни будет идти по нарастающей. На первой игре ожидается 15 человек человек, или 30% от вместимости стадиона. 6 мая на игру придут уже более 36 тысяч болельщиков.

Ранее сообщалось, что строящийся в Нижнем Новгороде к Чемпионату мира стадион получил заключение о соответствии минстроя РФ.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства.

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