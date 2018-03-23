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17:54 (мск), источник: Интерфакс

Трамп пригрозил наложить вето на законопроект о бюджете США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он может наложить вето на законопроект о бюджете, принятый накануне Конгрессом США.

Источник: AP 2018

Трамп выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.

Я рассматриваю возможность вето по законопроекту о бюджете, основываясь на том факте, что более 800 тыс. участников DACA были полностью забыты демократами (их даже не упомянули в законопроекте), а стена на границе, которая крайне необходима для нашей национальной обороны, финансируется не полностью.
Дональд Трамп ​​​​​​​
президент США

Американский Сенат в ночь на пятницу одобрил законопроект о бюджете на 2018 финансовый год. Ранее в четверг законопроект поддержала Палата представителей.

Итоговая версия бюджета предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону — на $80 млрд больше, чем в 2017 году.

При этом законопроект не включает в себя положения по «Программе отложенных действий» в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал президент Трамп. На дополнительные меры выделено $1,6 млрд вместо запрошенных президентом $25 млрд.

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